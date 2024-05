"Cum naiba vezi 'numai înainte'?" Basarab Panduru, revoltat de atitudinea unui jucător de la FCSB

Portarul Andrei Vlad a disputat duminică, în ultima etapă a sezonului, primul său meci în tricoul FCSB-ului în această ediție a Superligii.

La finalul meciului, goalkeeper-ul de 25 de ani a a lăsat de înțeles că și-ar dori să plece de la FCSB, însă Basarab Panduru crede că forma din acest moment nu-i poate garanta portarului un transfer la o echipă bună.

Basarab, atac la adresa lui Andrei Vlad

"Nu accepţi să fii rezervă, dar după ce ai văzut meciul ăsta, l-ai lua pe undeva?

Îl judec după meciurile alea care l-au scos din poartă. Şi după un an, şi înainte, cam la fel sunt toate meciurile. El vede lucrurile: <<Mergem înainte>>, dar cum naiba vezi înainte când tu o iei numai înapoi", a spus Basarab Panduru, potrivit Orangesport.

Andrei Vlad mai are contract cu FCSB până în iarn acestui an: "Deocamdată, viitorul meu e incert. Îmi doresc să joc, dar sunt aici, am contract până în iarnă, rămân până atunci și vom vedea ce se va întâmpla", a spus Andrei Vlad după meciul cu Rapid, în care a încasat două goluri, scor 2-0.

300.000 de euro este cota de piață a lui "Messi al portarilor", potrivit site-urilor de specialitate.