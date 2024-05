Li s-a sugerat să renunțe, iar Corvinul dă replica. Ultimele vești despre participarea în Europa League: "Merg la Nyon"

Corvinul, care a produs una dintre cele mai mari surprize din istoria recentă a fotbalului românesc, așteaptă cu nerăbdare un răspuns de la UEFA. Clubul din Hunedoara a aplicat pentru obținerea licenței UEFA în procedură extraordinară, având în vedere că este un club de ligă secundă.

Corvinul Hunedoara n-are niciun gând să renunțe la Europa League: "100% obținem licența. E chestiune de zile sau ore"

Anton Heleșteanu, directorul sportiv de la Corvinul, care s-a ocupat de procedura de licențiere, spune că nu are nicio emoție și este convins că echipa lui Florin Maxim va putea juca în Europa League.

Hunedorenii și-au făcut deja planul: pe 18 iunie anunță că vor merge la tragerea la sorți de la Nyon pentru turul 1 preliminar Europa League, iar meciurile de acasă se vor disputa pe arena lui Sepsi. Anunțul lui Anton Heleșteanu vine la câteva zile după ce Neluțu Varga, patronul lui CFR Cluj, sugera că formația din Hunedoara ar trebui să renunțe la participarea în Europa și să-i cedeze locul clubului Farul Constanța, condus de Gică Hagi.

"În permanent sunt pistonat cu telefoane pe acest subiect. Clubul a lucrat intens, dar eu sunt cel care am coordonat și sunt direct răspunzător pentru obținerea licenței UEFA în procedură extraordinară. Noi, față de cluburile din Liga 1, o obținem direct de la UEFA. Este o chestiune de zile, ca să nu spun de ore, când va apărea știrea.

Pe această cale, le mulțumesc celor de la FRF. Puțină lume știe, dar noi am demarat procedura asta încă de dinaintea meciului cu CFR, altfel n-am fi avut nicio șansă să discutăm de participarea în cupele europene și n-aș fi vrut să fiu considerat călăul echipei din cauza nepăsării. Am făcut toate diligențele necesare. Mai mult, am demarat și auditul.

Abia aștept telefonul și mail-ul de la UEFA, dar am certitudinea 100% că vom obține licența și vom juca în Europa. E o chestiune de zile, dar poate fi chiar de ore. Se poate întâmpla chiar azi (n.r - luni). Nu am nicio emoție, știm bine cum am întocmit dosarul pentru licență în procedură extraordinară.

Rămâne regretul că nu am putut promova, dar noi am știut de la început, nu facem un capăt de țară. Avem nevoie și de stadion. În decembrie, locuitorii Hunedoarei își vor lua rămas bun de la arena Michael Klein și va începe construcția noului stadion, aprobat după cum bine se știe.

Pe data de 6 iunie ne reunim. Pe 18 iunie voi merge la Nyon și voi reprezenta clubul Corvinul la tragerea la sorți. Eu i-am reprezentat și la București, când am fost în grupele Cupei României. O echipă care reprezintă România își propune în mod sigur să se califice și să facă punctaj pentru coeficientul UEFA. Jucăm în Europa League, a doua competiție intercluburi, și automat vom avea dreptul să jucăm alt tur, în cazul unei eliminări, în Conference League. Un minim de 4 jocuri europene, dar eu cred că vor fi mai multe.

Urmează Supercupa, primul examen va fi pe 6 iulie, probabil pe Arena din Ghencea, din ce știu eu, contra lui FCSB.

În Europa vom juca la Sfântu Gheorghe. Varianta Cluj Arena cădea din cauza Untold și a eventualei participări a echipei clujene. Am vorbit cu Hermannstadt și UTA, dar, din păcate, erau arene necertificate UEFA", a spus Anton Heleșteanu, luni, într-o emisiune la RadioHit Iași.