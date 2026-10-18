După o primă repriză fără goluri, în care Corvinul a avut o posesie superioară, Rapid a decis partida în ultima jumătate de oră. Alex Dobre a reușit o „dublă” și a stabilit scorul final.

Grigore Sichitiu l-a remarcat pe Olimpiu Moruțan

Grigore Sichitiu (77 de ani), fost președinte al Rapidului, a analizat partida de sâmbătă, în direct prin telefon la emisiunea VOYO SPORT LIVE. Din tabăra giuleștenilor, acesta l-a evidențiat pe Olimpiu Moruțan, despre care spune că aduce un plus de creativitate, dar are probleme la capitolul forță fizică.

„La ora actuală, Moruțan ar fi un jucător care promite. Din păcate, nu prea îl ajută forța pentru fotbalul actual. Dacă vedem cu ce forță vin vedetele fotbalului mondial, ei sunt jucători cu forță de pătrundere extraordinară.

Moruțan produce, are multe pase decisive, dar se stinge, nu duce meciul de la cap la coadă. Deocamdată, în fotbalul nostru, Moruțan e unul dintre cei mai creativi jucători. El ar fi cel care poate aduce un plus de creativitate pentru Rapid și fotbalul românesc”, a declarat Sichitiu la VOYO SPORT LIVE

Cifrele lui Olimpiu Moruțan

Rapid l-a adus pe Moruțan în ianuarie 2026, liber de contract, de la formația greacă Aris Salonic. Mijlocașul are o cotă de piață de 1,8 milioane de euro.