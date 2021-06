"Sunt uimit!" Sorin Paraschiv, ironic dupa ultima decizie a instantei in legatura cu palmaresul Stelei: "O sa ma duc sa predau medalia"

Instanta s-a pronunta in cazul palmaresului Stelei.

Potrivit completului de judecata care s-a ocupat de caz, palmaresul Stelei din 1947 pana in 1998 apartine CSA-ului, iar cel din 2003 pana in prezent, FCSB-ului.

Singura necunoscuta in momentul de fata este la cine vor merge titlurile cucerite de Steaua in perioada 1998-2003. Acest lucru urmand sa se decida, cel mai probabil, tot in instanta.

In sezonul 2001/2002 Sorin Parschiv a castigat Supercupa Romaniei alaturi de Steaua, iar trofeul nu se afla in momentul de fata nici in palmaresul Stelei nici in cel al FCSB-ului.

Prezent la tragerea la sorti pentru stabilirea tintarului Ligii 1, Paraschiv a glumit pe seama acestui subiect, sustinand ca va merge sa predea medalia.

"Mi-a fost cam greu sa vorbesc despre acest subiect (palamaresul Stelei) in aceasta perioada. Sunt confuz, ca multa lume.

Nu stiu ce sa va zic. Am vazut un campionat in aer... nu se stie al cui este. Eu in acea perioada am fost pe teren. Sa aud dupa atata vreme ca nu mai e valabila...

E medalia acasa, trebuie s-o predau, probabil, nu stiu cui (rade). Sa aud dupa atata vreme ca acel campionat este in aer... este putin ciudat.

Mi-as dori sa existe o singura echipa Steaua. Este important sa vina suporteriila stadion si sa sustina o singura echipa Steaua.

Sunt uimit de ceea ce am auzit ieri ca au decis instantele", a zis fostul jucator al ros-albastrilor.