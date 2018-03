"Sunt oferte, dar nu de 60 de milioane!" Becali, gata sa-si vanda PERLELE. Intalnire decisiva in cateva saptamani

Gigi Becali si-a luat gandul de la mutarile de sute de milioane de euro, dupa ce a fost readus cu picioarele pe pamant de Lazio.

Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League!

Becali le-a fixat clauze de sute de milioane de euro tinerilor jucatori de la Steaua, insa agentul lor anunta ca nu exista niciun club dispus sa plateasca atat. Sunt totusi oferte pentru Coman, Tanase, Man sau Nedelcu, iar Becali se va intalni cu agentul italian Pietro Chiodi in scurt timp pentru a discuta despre ele.

"Ma inteleg foarte bine cu Gigi Becali. Nu ma deranjeaza sumele pe care le vrea el pe jucatori, pentru ca este afacerea lui. El este puternic, pentru ca are fotbalistii in curtea sa. Sunt oferte pentru jucatori, dar nu la 60 de milioane de euro. Dincolo de gluma, ma voi intalni cu Gigi Becali peste doua, trei saptamani pentru a vorbi situatia fiecarui jucator in parte”, a spus Chiodi la Digi.



Agentul italian ii apara pe jucatorii veniti de la Viitorul, criticati chiar de Duckadam pentru ca nu s-au ridicat la nivelul pretentiilor de la Steaua.

"Oricine are situatia lui. Benzar s-a adaptat foarte bine si e matur, bine, are si o alta varsta (n.r. - 25 de ani). Eu nu cred ca sunt probleme cu el. Tanase este capitan si lider la echipa, deci nici el nu este o problema.

Coman este nascut in 1998, este un copil care vine de la o echipa mica, Viitorul, unde Gica ii acoperea si avea grija de toti si a ajuns la o echipa mare, unde trebuie sa te confrunti toata ziua cu un alt nivel, mai mare, si ai nevoie de timp pentru a te acomoda", a mai spus Chiodi.