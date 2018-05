Sumudica, un nou ATAC asupra lui Dica: "Nu inteleg cum nu a putut sa castige titlul! Eu va garantez ca as fi campion la pas daca as lucra cu Becali!" Ce oferte are Sumudica

Marius Sumudica nu se grabeste inainte sa ia o decizie in ceea ce priveste viitorul sau club.

Asa cum a facut-o si pe parcursul sezonului trecut, Marius Sumudica l-a <<intepat>> inca o data pe Nicolae Dica, spunand despre antrenorul Stelei ca nu avea cum sa rateze castigarea campionatului in Liga 1 avand in vedere ce jucatori are echipa lui Gigi Becali.

“Va garantez ca daca as lucra cu Gigi Becali la FCSB as lua titlul in Romania la pas. Nu inteleg cum Dica nu a putut sa castige campionatul cu lotul pe care l-a avut la dispozitie. Budescu si Alibec sunt doi dintre cei mai buni fotbalisti din Romania. Cu mine acesti jucatori au castigat titlul in Liga 1. Insa eu am stiut cum sa lucrez cu ei. Am stiut cum sa ii tin in mana si am stiut cand sa fiu si mai dur cu ei” a spus Marius Sumudica conform Fanatik.

Sumudica are 2 oferte din Turcia - pe langa Bursaspor, clubul care a fost mentionat in mai multe randuri, Sumudica este dorit si de Antalyaspor. De asemenea, Sumudica are oferta si din zona araba: "Daca o sa ma decid sa revin in Turcia vreau sa stiti ca o sa fiu acum mult mai cumpatat. Am avut trei suspendari primite acolo si nu a fost ok, nu da deloc bine. Trebuie sa ma mai controlez si eu” a mai spus Sumudica.