Sumudica, SULTAN in Turcia! E aproape de un club ISTORIC si il vrea si pe Alibec. Anunt de ultima ora

Sumudica recunoaste ca a discutat cu unul dintre candidatii la presedintia lui Bursaspor.

Ar putea merge acolo daca rezultatele alegerilor din weekend il confirma in functie pe omul sau. Sumudica spune ca Alibec e tinta sa principala, indiferent de numele echipei pe care o va prelua pana la urma.

"Duminica vor fi alegeri pentru presedinte la Bursa. Unul dintre candidati m-a ales pe mine, ar dori sa lucreze cu mine. In functie de cine va castiga alegerile, vom vedea. E un club mare, cu suporteri extraordinari, dar nu e nimic batut in cuie. Mai am discutii cu 2-3 echipe din Turcia, astept sa se definitiveze situatia la nivelul conducerii. E posibil sa vina si Alibec alaturi de mine la urmatoarea mea echipa. Fotbalul nu se uita, stiu ce poate Alibec si sunt ferm convins ca el, in alte conditii, mai are multe de spus pentru fotbalul romanesc. E unul dintre cei mai buni atacanti pe care i-am antrenat in viata mea. Este numarul 1 ca atacant in Romania", a spus Sumudica la PRO X.