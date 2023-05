Sub ce condiții vinde Gigi Becali FCSB. Dezvăluirea patronului

După șapte meciuri disputate în play-off, FCSB a adunat patru victorii, două rezultate de egalitate și o înfrângere. În etapa precedentă, „roș-albaștrii” au învins-o pe Sepsi OSK pe Arena Națională, scor 3-1.

Gigi Becali, finanțatorul „roș-albaștrilor”, anunțase pe la finalul lunii trecute, într-o conferință de presă susținută la palatul său, că se retrage din fotbal, după ce Rapid București a învins-o pe FCSB, scor 1-0, în Giulești.

Acum, latifundiarul din Pipera pare că s-a răzgândit. Gigi Becali a vorbit, totuși, despre șansele reale de a se retrage și a remarcat faptul că, în cazul în care FCSB va lua campionatul, nu va ceda echipa pe care o patronează încă din 2003.

„Eu vând dacă nu iau campionatul, da. Dacă iau campionatul, nu îmi convine, pentru că vreau Liga Campionilor. Mie îmi pare bine că, dacă vreau să ies, am cheltuit 23 și iau 25. Săracul Varga a dat 30 sau 40 și el nu poate lua dacă vrea să se retragă. La mine am comandat eu căruța, am adus caii și am tras de hățuri cum am vrut eu.

N-avem performanțe? Am jucat semifinală de Cupa UEFA! Cum 17 ani? u mai știu când am jucat, dar am jucat în cupele europene tot timpul, am jucat Europa League, Conference League, am juat mereu.

Să vedem cine se poate lăuda. Uite, prietenul meu Rotaru a băgat vreo 20 de milioane și n-a luat un campionat, n-a jucat nicio cupă europeană. Anul trecut noi am luat campionatul: gol din ofsaid Voluntari și gol valabil nouă anulat. Cu punctele alea furate, FCSB campioană”, a spus Gigi Becali la Playsport.

FCSB a câștigat meciul cu Sepsi OSK, scor 3-1, și păstrează șanse pentru titlu în Superligă

Florinel Coman a avut evoluții impresionante în ultimele meciuri ale FCSB-ului și a adus puncte importante pentru echipa sa, care-i permit vicecampioanei să spere în continuare la primul titlu după opt ani.

Coman a fost decisiv și în meciul cu Sepsi, în care a oferit două pase decisive. Prestația solidă a șeptarului de la FCSB nu a trecut neobservată de Gigi Becali.

