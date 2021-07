"Stiti foarte bine cum se procedeaza la noi!" Raspuns genial al lui Todoran cand a fost intrebat despre schimbari! Ce a zis de penalty-ul ratat de Tanase

FCSB a plecat doar cu un punct din deplasarea de la FC Botosani, 0-0.

Ros-albastrii nu au reusit sa castige in primul meci al sezonului si pleaca doar cu un punct de la Botosani, inainte de meciul din Conference League. Echipa lui Todoran a avut cele mai mari ocazii ale meciului, insa fara sa le fructifice.

Tanase putea deschide scorul din penalty-ul obtinut de Octavian Popescu, insa 'capitanul' nu a reusit sa transforme lovitura de pedeapsa. La finalul meciului, antrenorul i-a luat apararea jucatorului sau, iar cand a fost intrebat despre schimbarile facute la pauza, a oferit un raspuns inedit.

"Este un semiesec, dar am dominat jocul, nu am fost lucizi la finalizare, dar usor usor o sa legam si lucrul asta. Am dominat jocul, la finalizare am suferit putin, dar o sa fim mai atenti.

Se intampla, a ratat si Mbappe, deci e normal. Tase e un jucator valoros, speram ca data viitoare sa inscrie.

Stiti foarte bine cum se procedeaza la noi, nu are rost sa ma intrebati de fiecare data aceasta intrebare.

Ne asteapta un meci greu, dar speram ca la ora jocului sa fim 100% din toate punctele de vedere. Trebuie sa fim mai lucizi la finalizare, avem un lot tanar", a spus Dinu Todoran la finalul meciului.