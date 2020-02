"Stiti cate puncte a pierdut Petrescu?" Super Dan a inceput sa FLUIERE in conferinta! VIDEO EPIC! Ce sceneta a putut sa faca

Moment fabulos oferit de Dan Petrescu la conferinta de presa.

CFR a remizat, scor 0-0 pe teren propriu in fata celor de la Viitorul dupa un meci in care ambele echipe au aratat ca si-au dorit victoria. Cu o victorie, Viitorul era calificata matematic in play-off, insa nu au reusit sa castige in Gruia. La finalul partidei, antrenorul celor de la CFR, Dan Petrescu, a oferit un moment fabulos la conferinta de presa. Acesta a inceput sa fluiere si a aratat ca are o infrangeri in 35 de meciuri, ceea ce este un record fantastic pentru un antrenor.

"Incep cu recordurile pe care le are Dan Petrescu. Cand antrenorul Dan Petrescu are 35 de meciuri pe teren propriu fara ingrangere, 0 infrangeri. Eu zic atat, ca sa stie lume, noi punem mereu negativul in fata. Aveam 11 meciuri consecutive acasa fara sa pierdem. Am primit 2 goluri in 13 meciuri. Mi se pare un record fantastic sa ai 35 de meciuri fara infrangere la o echipa. Astazi meritam mai mult, meritam sa castigam. A ratat Deac cu capul, a aprat portarul, Bordeianu a ratat cu poarta goala. Daca bagam mingea poarta era o victorie meritata. Viitorul era o echipa care era disperata, daca castigau, erau 99% in play-off. Aveam si noi nevoie de o victorie pentru a ne distanta", a declarat Dan Petrescu la conferinta de presa.