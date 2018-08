Stelistii, vizitati in cantonament de un soldat ranit in Irak: "Si lui Stanciu i-am tinut noroc cu Sparta"

Dica si jucatorii FCSB au fost vizitati la baza de pregatire de un fan in scaun cu rotile.

Un fan in scaun cu rotile i-a vizitat pe stelisti inaintea derby-ului.

Daniel Porumb a ramas invalid, dupa ce a fost ranit intr-o misiune in Irak.

Capitanul Tanase i-a oferit tricoul in care FCSB va juca la derby.

"Lui Nicusor Stanciu i-am tinut noroc acum doi ani, sa stiti, m-am intalnit cu el si a dat doua goluri cu Sparta Praga", a povestit Daniel.

"O sa dau si eu", i-a promis Florin Tanase.

Daniel Porumb a fost fotbalist. Va fi in tribune la derby-ul cu Dinamo.

"Eu am fost portar, am o afinitate pentru portari, si de asta am vrut sa il cunosc personal si pe Balgradean."