EXCLUSIV | Anuntul momentului despre viitorul lui Rotariu! Unde ar putea ajunge fostul dinamovist: "Va semna cu o echipa de cupele europene!"

Jucatorul roman exclude o revenire in Liga 1.





In aceasta perioada de transferuri, Dorin Rotariu a fost asociat cu o intoarcere in Liga 1, la FCSB sau cele doua Craiove, dar unchiul sau, Iosif Rotariu, a dezvaluit ca jucatorul care s-a despartit recent de Astana va semna cu un club care va participa in cupele europene, revenirea in Romania nefiind o optiune.

"Dorin a devenit liber de contract dupa un litigiu castigat la FIFA cu Astana. Este in vacanta acum, are oferte din strainatate si in cel mai scurt timp va pleca. Nu se pune problema de Romania, este tanar, are 25 de ani, are tot viitorul in fata, vrea sa ajunga la echipa nationala din nou. In Europa va semna, sa fie cat mai vizibil, cu o echipa de cupele europene. Are destule oferte, acum analizam foarte bine, vrea sa joace in cupele europene si la nationala", a declarat Iosif Rotariu la Ora Exacta in Sport, la PRO X.

Dorin Rotariu a fost transferat in 2017 de la Dinamo de catre Brugge, clubul belgian platind 2.2 milioane de euro pentru serviciile sale. Dupa un imprumut la Mouscron si AZ Alkmaar a fost cumparat, in 2019, de Astana cu 1.5 milioane de euro.