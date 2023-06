Ștefan Radu, ofertat de Dinamo! „Câinii” vor să-l convingă să mai joace un sezon 

În sezonul recent încheiat, Radu Ștefan (36 ani) și-a încheiat cariera de fotbalist profesionit. În ultima etapă a lui Lazio, în victoria cu Empoli, 2-0, fanii l-au aclamat pe jucătorul cu cele mai multe prezențe în tricoul grupării de pe Stadio Olimpico, 427.

Ștefan Radu, încă un sezon la Dinamo?

Numai că, odată cu revenirea în Liga 1, Dinamo vrea să dea o lovitură de imagine și să-l readucă pe Ștefan Radu în România. Potrivit EuroSport, conducerea „câinilor” i-a propus stoperului să mai joace încă un an la echipa sa de suflet. Partea bună pentru fanii din Ștefan cel Mare este că fostul lider al lui Lazio nu a refuzat din start propunerea. De altfel, are o relație foarte bună cu Ovidiu Burcă, antrenorul echipei, și Vlad Iacob, președintele clubului.

„E un prieten foarte bun (n.r. Vlad Iacob). De mici ne cunoaștem, e un dinamovist desăvârșit. Ținem legătura și vorbim destul de des. Am făcut-o și înainte de baraj, de meciul cu Argeș. Ne-am cunoscut printr-un prieten comun, a jucat la noi, la 87, Văduva. Dacă ne leagă Dinamo… am ținut legătura. Eu mă dedic în totalitate prietenilor. Uite și acum au fost la meci și unii dintre colegii mei de la juniori, țin, mereu, legătura cu ei”, a declarat Ștefan Radu pentru ProSport.

Pentru ca Ștefan Radu să revină în „Groapa” nu este suficient doar să-și dea acordul. Dinamo are blocate transferuile din cauza datoriilor care depășesc 400.000 de euro către foștii jucători. Ca stoperul să mai evolueze încă un an, Vlad Iacob împreună cu noii acționari ai echipei trebuie să achite această sumă sau să găsească o soluție juridică într-un timp cât mai scurt.

Ștefan Radu și-a anunțat planurile după ce și-a încheiat cariera de fotbalist profesionist

„Uite, acum, merg în vacanță și o să reflectez, o să mă gândesc ce vreau să fac. Eu am fost și foarte concentrat pe fotbal, hotârât să nu mă gândesc niciodată la ce va fi, pentru că automat aceste lucruri te distrag. Am zis când o fi termin și, după, o să vedem.

Categoric o să mă antrenez și acum! Nu știu, în ultimii ani, am avut și chestia asta cu antrenamentele. Nu mă refer, exclusiv, la sală, chiar și la alergare, era important acest lucru, trebuia să rămân conectat și nu neapărat din punct de vedere fizic, deși era și asta foarte important. Să știi că fotbalul trebuie să-l tratezi cu seriozitate. Sunt lucruri care îți fac cu ochiul, ești tânăr, există tentații. Dar să știi că ai timp și după, poate e un sfat pentru cei mai tineri, la început de drum. În plus, e tare frumoasă viața de familie, cu copiii.

Da, rămânem aici, dar așa cum știi și tu, venim și în România. Tot timpul am fost. Nu m-am debarasat niciodată de România, canalele noastre de acasă, de la tv, sunt românești, copiii vorbesc românește perfect. Suntem români… români care trăim în Italia. Acasă e mama și, uneori, dorul e mare. Știi cum e, mama e mama. Până acum am reușit să ajung destul de puțin în țară, pe viitor o s-o fac mai des”, a declarat Ștefan Radu pentru aceeași sursă.

Ștefan Radu a jucat la Dinamo un an și jumătate, între iulie 2006 și ianuarie 2008, până când a fost cumpărat de Lazio cu 5 milioane de euro. În perioada petrecută în „Groapă” a adunat 77 meciuri în toate competițiile.