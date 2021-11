Starul lui Gică Hagi, interviu în Marca: ”Să-l ai antrenor este uimitor”. Cei doi golgheteri despre care vorbește

Devenită din ”Viitorul” în Farul, echipa lui Gică Hagi este în fața unui sezon ce mai promițător decât ultimele. Trupa de la malul mării se luptă pentru ășayoff, deși a ratat prezența în ultimele sezoane.

Unul dintre atuurile Farului este atacantul Jetfe Betancor. Venit de la FC Voluntari, acesta a marcat de 9 ori în acest sezon, fiind cel mai bun marcator din acest sezon. El a vorbit în Marca despre viața la clubul lui Gică Hagi.

Jefte Betancor și comparația cu Benzema

„Lucrurile merg foarte bine pentru mine... dar mereu vrei să te perfecţionezi şi să ajuţi echipa să crească. Înainte de a începe Liga 1 nu mi-a trecut prin cap că mă voi lupta pentru a fi golgeter, este un vis şi o să lupt din plin pentru el. De fapt, mă uit mereu la meciurile rivalilor mei să văd dacă marchează sau nu. Pot să dau multe goluri.

Cred că am demonstrat-o în ultimii ani. Am marcat de 16 ori în 2019/20, cu Ried, de nouă ori cu Voluntari în sezonul trecut... iar acum am nouă goluri în 15 meciuri. Sunt un «9» în profilul lui Benzema sau Lewandowski. Nu-mi place să petrec mult timp între stoperi. Trebuie să ies şi să mă demarc.

Atacantul iberic dezvăluie că a avut mai multe oferte din străinătate înainte să vină la Farul, dar faptul că Gică Hagi l-a sunat personal a contat enorm în decizia de a veni la Constanța.

Jefte Betancor: "Hagi vrea să fie cel mai bun!"

"Am vrut să fac un salt în aspiraţiile mele şi am primit oferte din Grecia, Israel, Polonia... dar când antrenorul (n.r. Gică Hagi) m-a sunat personal pentru a mă convinge, nu m-am gândit de două ori. Să-l ai pe Hagi antrenor este uimitor. Este o legendă, înveţi multe şi ştiam că modul lui de a juca, foarte ofensiv, mi se va potrivi.

Hagi vrea sa fie cel mai bun. S-a născut să câştige şi asta ne transmite. Obiectivul nostru în acest sezon este de a ajunge în Europa şi, de acolo, mai sus”, a spus Betancor, pentru Marca.