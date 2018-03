Dezvaluirile lui Burleanu, partea a doua: ceasuri de zeci de mii de euro care ar fi fost cumparate de FRF de la o societate apropiata lui Sandu! Ce legatura are Lupescu

Razvan Burleanu continua seria dezvaluirilor legate de neregulile pe care le-ar fi gasit la Federatie in urma cu patru ani.

Razvan Burleanu spune ca in vremea in care Ionut Lupescu era director general, Federatia a achizitionat ceasuri de lux de cateva zeci de mii de euro de la societatea Expert Luxury SRL, administrata de fostul iubit al fiicei lui Mircea Sandu.

Iata cateva pasaje din aticolul publicat pe razvanburleanu.ro:



"In septembrie 2008, ca si acum, in 2018, Ionut Lupescu voia sa dea ora exacta in fotbalul romanesc. Acum spune ca va lucra doar cu profesionisti si experti. Ei, dar cu experti lucra si atunci! (...)

La EXPERT LUXURY SRL, Ionut Lupescu plateste pentru 2 ceasuri Cartier si 5 ceasuri Girard o „biata” suma de aproape 30.000 de euro. Unul din cele doua ceasuri Cartier costa peste 7.000 de euro!



Scuze, am gresit. Cum sa plateasca Ionut Lupescu?



Directorul General FRF a semnat pentru facturi si plati facute de Federatia Romana de Fotbal pentru aceste ceasuri de 30.000 de euro!



Iar Mircea Sandu le-a aprobat la plata si a semnat pe ordinele de plata.



Si pentru ca nu exista niciodata suficient de multe ceasuri de lux pentru a dezvolta fotbalul romanesc, peste doua luni, in decembrie 2008, apare si Florin Prunea, Director Relatii Internationale FRF. Prunea cumpara alte 3 ceasuri, Gerald Genta, Girard Perregaux si Dubey & Schaldenbrand, iar fotbalul romanesc se mai imbogateste cu 3 ceasuri de lux si pierde iar peste 10.000 de euro!



Total: 10 ceasuri, peste 40.000 de euro, o singura firma (EXPERT LUXURY), o singura echipa Nasu-Lupescu-Prunea."



