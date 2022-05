SPECIAL | Ce fac acum jucătorii care au câștigat ultimul titlu pentru FCSB, în 2015 

În sezonul 2014-2015, FCSB a câștigat ultimul titlu în Liga 1, după o luptă palpitantă cu ASA Tg. Mureș, până în ultima etapă. De asemenea, "roș-albaștrii" au cucerit Cupa României, după o finală cu "U" Cluj (3-0) și Cupa Ligii, învingând fără emoții pe Pandurii Târgu Jiu, în ultimul act (3-0). Performanța reușită de echipa lui Costel Gâlcă este cu atât mai meritorie, cu cât conducerea i-a vândut pe Florin Gardoș, Mihai Pintilii, Lucian Sânmărtean, Lukasz Szukala și Claudiu Keșeru, înainte sau în timpul sezonului, în timp ce Ciprian Tătărușanu, Daniel Georgievski, Pantelis Kapetanos, Mihai Răduț și Federico Piovaccari au fost lăsați să plece liberi de contract.

Patronul Gigi Becali, care s-a aflat după gratii în cea mai mare parte din sezon, nu i-a prelungit contractul lui Costel Gâlcă, în ciuda câștigării unei "triple" istorice, supărat că echipa sa a pierdut calificarea în grupele Champions League. După ce a trecut de Stromsgodset (1-0, 2-0 / turul doi) și FC Aktobe (2-2, 2-1 / turul 3), FCSB a pierdut în mod dramatic calificarea, după 1-0 și 0-1 în meciurile cu Ludogoreț Razgrad și 5-6 după lovituri de departajare, cu românul Cosmin Moți între buturile bulgarilor pe final de meci și la seria de penalty-uri decisive.

În ultimele șapte sezoane, echipa lui Gigi Becali a pierdut titlul în fața celor de la CFR Cluj (5), Astra Giurgiu (1) și Viitorul Constanța (1), terminând de șase ori pe locul secund în campionat. Componenții ultimei echipe, care a câștigat titlul pentru FCSB, fie evoluează pentru rivale din campionat, fie joacă încă în străinătate, fie au atârnat ghetele în cui și se ocupă de alte activități.

LOTUL FCSB DIN SEZONUL 2014-2015

PORTARI

Florin Niță (34 ani) - A fost vândut de FCSB, în ianuarie 2018, la Sparta Praga pentru 1.35 milioane de euro. A câștigat doar o Cupă a Cehiei, dar a devenit titularul între buturile naționalei României, după ce Tătărușanu, Pantilimon și Lung jr. și-au anunțat retragerea, find considerat cel mai bun "tricolor" în ultimele două preliminarii. S-a mai vorbit de întoarcerea sa la FCSB, dar negocierile nu au avut succes din cauza condițiilor financiare propuse jucătorului.

Giedrius Arlauskis (34 ani) - Lituanianul a plecat la finalul sezonului la Watford (2015, 2016-2017), mai colaborând apoi o scurtă perioadă cu Gâlcă la Espanyol (2016) și evolând, ulterior, la CFR Cluj (2017-2020, 2021) și Al Shabab Riad (2020-2021). După plecarea de la FCSB nu a mai fost convocat la naționala țării sale, dar a mai câștigat cinci titluri în Liga cu echipa din Gruia. A plecat de la CFR Cluj, în septembrie 2021, după un conflict cu conducerea echipei și a câștigat un proces la FIFA, în urma căruia ar urma să primească despăgubiri de 500.000 de euro.

Valentin Cojocaru (26 ani) - Nu a reușit să se impună în fața lui Niță și Arlauskis și a fost împrumutat la Crotone (2016) și Frosinone (2017). A fost pus pe liber de FCSB, în iulie 2017, mai evoluând apoi la Apollon Limassol (2017), Viitorul Constanța (2018-2019, 2020-2021), FC Voluntari (2020), SK Dnipro-1 (2021-2021) și Feyenoord (2022). A ajuns liber de contract la echipa din Rotterdam, finalista Conference League din acest an, beneficiind de dispensa FIFA care a permis jucătorilor din Ucraina și Rusia să poată juca la alte echipe pe timpul războiului din țara vecină.

FUNDAȘI

Fernando Varela (34 ani) - Cumpărat cu 1.25 milioane de euro de la FC Vaslui, Varela a fost vândut, în iulie 2016, la PAOK Salonic, pentru 1.4 milioane de euro. Este considerat unul dintre cei mai buni fundași centrali străini din Liga 1 din ultimul deceniu, iar cu echipa greacă a reușit să câștige un titlu de campion și patru Cupe, fiind inclus de două ori în cel mai bun "11" al campionatului elen. Va rămâne liber de contract în această vară.

Lukasz Szukala (37 ani) - Retras din activitate din februarie 2019. Cumpărat pentru doar 300.000 de euro, în august 2012, de la Petrolul, polonezul a cucerit trei titluri de campion și câte un trofeu Cupa României, Supercupa României și Cupa Ligii. A fost vândut la Al Ittihad Jeddah, în ianuarie 2015, pentru 600.000 de euro, mai evoluând apoi la Osmanlispor (2015-2017) și Ankaragucu (2017-2019).

Paul Papp (32 ani) - A venit la FCSB la jumătatea acelui sezon, de la Chievo Verona, pentru 500.000 de euro, trebuind să acopere golul lăsat de plecările lui Gardoș și Szukala. A evoluat pentru "roș-albaștri" până în iulie 2016, apoi a mai jucat la FC Wil 1900 (2016), Karabukspor (2017-2018), Sivasspor (2018-2020) și CSU Craiova (2020-2022). În acest sezon, a evoluat în 24 de meciuri și a marcat un gol pentru olteni.

Gabriel Tamaș (38 ani) - Adus de la Watford, în ianuarie 2015, Tamaș s-a dovedit decisiv în stabilizarea defensivei echipei. A rămas la FCSB doar jumătate de an, apoi a mai jucat la Cardiff City (2015-2016), s-a reîntors la FCSB (2016-2017) și a mai fost legitimat la Hapoel Haifa (2017-2019), având probleme cu legea în Israel după ce a fost prins că a condus băut, Astra Giurgiu (2019-2020), "U" Cluj (2020) și FC Voluntari (2021-2022). În aceste sezon, a jucat 39 de meciuri și a marcat un gol pentru ilfoveni, care au terminat sezonul pe locul 4 și au jucat finala Cupei României.

Srdjan Luchin (36 ani) - Adus înaintea acelui sezon de la Botev Plovdiv, pentru 200.000 de euro, Luchin a evoluat la FCSB doar un campionat, mai fiind legitimat apoi la ACS Poli Timișoara (2015), Levski Sofia (2016-2017), CFR Cluj (2017-2018), FC Viitorul Constanța (2018), Dunărea Călărași (2019), FC Hermannstadt (2019-2020) și "U" Cluj (2020-2021), retrăgându-se din activitate în vara anului trecut. A fost campion în sezonul petrecut în Gruia.

Alin Toșca (30 ani) - A plecat de la FCSB, în ianuarie 2017, fiind transferat de Betis Sevilla, pentru 1 milion de euro. A jucat în Spania în trei perioade (2017, 2018, 2019), fiind împrumutat la Benevento (2018) și PAOK Salonic (2018-2019) și semnând liber de contract cu Gaziatep FK (2019-2022). A jucat în primele ligi din Spania, Italia, Grecia și Turcia și a câștigat eventul cu PAOK, dar și-a anunțat recent retragerea de la echipa națională.

Alexandru Aldea (27 ani) - Considerat la un moment dat cel mai talentat tânăr fundaș din lotul FCSB, Aldea a jucat puține meciuri în acel sezon, fiind împrumutat la Fortuna Poiana Câmpina și Ceahlăul Piatra Neamț, în timpul stagiunii. Ulterior, a mai evoluat la FCSB II (2015-2016), Turris Turnu Măgurele (2016-2018), CSA Steaua (2018-2019), CS Balotești (2020-2021) și Bucharest United.

Guilherme Sitya (32 ani) - Dat afară de FCSB, după ce Gigi Becali spunea despre el că "nu mai vreau să-l vad pe teren, să-l trimită la juniori", brazilianul a ajuns liber de contract în Polonia, în ianuarie 2016, unde a jucat pentru Termalica Nieciecza (2016-2017) și Jagiellonia Bialystok (2017-2020), având apoi evoluții apreciate în Turcia, la Konyaspor (2020-2022).

Iasmin Latovlevici (36 ani) - Cumpărat de la Timișoara, în 2010, pentru 600.000 de euro, "Lato" a plecat la finalul sezonului încununat cu "tripla" internă, evolând ulterior la Genclerbiligi (2015-2016), Karabukspor (2016-2017), Galatasaray (2017-2018), Bursaspor (2018-2020), Kisvarda (2020), CFR Cluj (2020-2021) și FC Argeș (2021-2022). Cu argeșenii, a terminat sezonul pe locul șase și a jucat semifinala Cupei României, bifând 35 de meciuri și două goluri în acest sezon.

Paul Pîrvulescu (33 ani) - Intrat în dizgrația patronului, după ce a ratat penalty-ul în play-off-ul Champions League, contra lui Ludogoreț Razgrad, fundașul stânga a fost ulterior împrumutat la FC Viitorul (2015), FC Voluntari (2015), și ASA Tg. Mureș (2016), a plecat liber de contract în Austria la SKN St. Polten (2016-2017), trecând apoi pe la Wisla Plock (2017-2018), Gaz Metan Mediaș (2018), Poli Iași (2018), Academica Clinceni (2019-2022) și "U" Cluj (2022). Este aproape de revenirea în Liga 1, după ce clujenii au învins pe Dinamo cu 2-0, în turul barajului de promovare.

Cornel Râpă (32 ani) - Campion cu Oțelul Galați, Râpă a ajuns la FCSB, în ianuarie 2013, pentru doar 100.000 de euro. În ciuda raportului bun preț - calitate, fundașul dreapta a intrat în colimatorul patronului, la fel ca și Pîrvulescu, după penalty apărat de Moți în partida dramatică cu Ludogoreț. A plecat liber de contract, în august 2016, evoluând ulterior la Pogon Szczecin (2016-2018) și KS Cracovia (2018-2022). A cucerit Cupa și Supercupa Poloniei, în 2020, și este considerat unul dintre cei mai constanți și valoroși stranieri din Ekstraklasa.

Gabriel Matei (32 ani) - A fost împrumutat la jumătatea sezonului la FC Brașov, staff-ul tehnic fiind exasperat de seria de accidentări și de viața extrasportivă agitată. A revenit la FCSB (2015), apoi s-a transferat la Academica Clinceni (2015) și a mai evoluat la ASA Tg. Mureș (2016), Gornik Leczna (2017), Zira FC (2017), Termalica Nieciecza (2018), Concordia Chiajna (2018-2019), Academica Clinceni (2019-2020), FC Argeș (2020-2021), Gornik Leczna (2021) și Astra Girugiu (2022).

Florentin Pham-Huy (25 ani) - A fost sub contract cu FCSB până în iulie 2020, perioadă în care a evoluat pentru FCSB U19, FCSB II, Academica Clinceni, Metaloglobus și CSM Oltenița.

MIJLOCAȘI

Alexandru Bourceanu (37 ani) - Retras din activitate din decembrie 2019. A fost cumpărat de Trabzonspor, în februarie 2014, pentru 1.3 milioane de euro, dar a suferit o accidentare gravă la genunchi și fost împrumutat la FCSB, în septembrie 2014. A terminat stagiunea în tricoul "roș-albaștrilor", ulterior reziliindu-și contractul cu turcii, în octombrie 2015. A mai fost legitimat la FCSB (2016), Arsenal Tula (2017-2018), Dunărea Călărași (2018-2019) și Gloria Buzău (2019). După plecarea de la FCSB nu a mai prins convocări la naționala României. În acest moment, are diverse afaceri și este analist sportiv.

Nicandro Breeveld (35 ani) - Retras din activitate din ianuarie 2021. Cumpărat de la Pandurii Tg. Jiu, la începutul sezonului, pentru 600.000 de euro. A rămas la echipă până în vara lui 2016, când a plecat liber de contract la Dibba Furaijah, în Emiratele Arabe Unite (2016). A mai evoluat la Omonia Nicosia (2017-2018), Al Markhiya SC (2018-2019) și Poli Iași (2019-2021).

Lucian Filip (31 ani) - A fost legitimat la FCSB, din 2012 până în 2021, apoi mai evoluând jumătate de an la Academica Clinceni. S-a retras din activitate și este antrenor în cadrul Academiei FCSB.

Ionuț Neagu (32 ani) - Campion cu Oțelul, a fost cumpărat de FCSB, în septembrie 2013, pentru 650.000 de euro. A fost împrumutat de FCSB la Karabukspor (2015-2016), apoi a semnat definitiv cu formația turcă, dar a fost împrumutat la Nea Salamis (2016-2017). A mai evoluat la Gaz Metan Mediaș (2017-2018), UTA Arad (2019), Cerno More Varna (2019-2020) și, din 2020, s-a reîntors la Oțelul, care luptă acum pentru promovarea în Liga 2.

Andrei Prepeliță (36 ani) - S-a despărțit de FCSB, la finalul sezonului, mai evoluând apoi la Ludogoreț Razgrad (2015-2016), FC Rostov (2016-2017), Concordia Chiajna (2018-2019) și FC Argeș (2019-2021). Acum este antrenor al argeșenilor, cu care a terminat sezonul pe locul șase și a ajuns până în semifinalele Cupei României.

Lucian Sânmărtean (42 ani) - A fost vândut la Al Ittihad Jeddah, în ianuarie 2015, pentru doar 400.000 de euro. A jucat un sezon și jumătate în Arabia Saudită (2015-2016), apoi a mai fost legitimat la Pandurii Tg. Jiu (2016-2017), Al Taawoun FC (2017) și FC Voluntari (2017-2018). Acum este manager sportiv al loturilor de juniori din cadrul FRF și are o școală de fotbal care îi poartă numele.

Rareș Enceanu (27 ani) - A fost cumpărat de la FC Brașov, la jumătatea sezonului, pentru 250.000 de euro. A evoluat la FCSB II și a mai fost împrumutat la FC Voluntari (2016) și FC Brașov (2017), înainte să semneze cu FC Argeș (2018-2019). Acum evoluează la CSA Steaua, echipă care își dorește promovarea în Liga 1.

Cristian Tănase (35 ani) - Căpitanul echipei la ultimul titlu cucerit de FCSB, Tănase a fost vândut la finalul sezonului în China, pentru 1 milion de euro. Nu s-a adaptat la Tianjin Teda și a rămas doar jumătate de an în Asia, apoi fiind legitimat la Sivasspor (2016), Karabukspor (2016-2017), FCSB (2018), Eșkișehirspor (2018), Giresunspor (2019-2020), Academica Clinceni (2020-2021) și FC Argeș (2021-2022). A bifat 25 de prezențe și trei goluri pentru argeșeni, în acest sezon.

Nicolae Stanciu (29 ani) - A fost vândut la Anderlecht, în august 2016, pentru suma de 9.7 milioane de euro. A mai evoluat la Sparta Praga (2018-2019), Al Ahli Jeddah (2019), Slavia Praga (2019-2022) și acum a ajuns la Wuhan Three Towns (2022), în China. A fost unul dintre cei mai importanți oamenii ai naționalei, în ultimele preliminarii, a câștigat titlul în Belgia și Cehia și a ajuns până în sferturile de finală ale Europa League (2020-2021).

Răzvan Grădinaru (26 ani) - A prins câteva jocuri, în startul sezonului, înainte să fie împrumutat la Oțelul. Ulterior, a mai fost împrumutat la Concordia Chiajna (2015-2016). S-a transferat definitiv la Chiajna (2016-2020) și a mai fost legitimat la Poli Iași (2020), FC Voluntari (2020), FC Viitorul (2021), Gaz Metan Mediaș (2021), iar acum evoluează la Dinamo, fiind aproape de retrogradarea în divizia secundă.

Robert Vâlceanu (25 ani) - Considerat "bombă" de către conducerea clubului, datorită vitezi sale, Vâlceanu a fost împrumutat, după plecarea lui Gâlcă, la FC Voluntari (2015-2016) și UTA Arad (2017). S-a transferat definitiv la Astra Giurgiu (2017-2019) și a mai fost legitimat la Metaloglobus (2019-2020) și Dacia Unirea Brăila (2020-2022).

ATACANȚI

Gabriel Iancu (28 ani) - Cumpărat cu 500.000 de euro de la FC Viitorul, în ianuarie 2013, Iancu a stat la FCSB până în august 2015, fiind împrumutat la Karabukspor (2015-2016) și apoi cedat gratuit la clubului lui Gică Hagi (2016-2017). A mai fost legitimat la Termalica Nieciecza (2017-2018), FC Voluntari (2018-2019), Dunărea Călărași (2019), FC Viitorul (2019-2020), Akhmat Groznâi (2021-2022) și FCV Farul (2022). După plecarea de la FCSB, a câștigat titlul de campion (2016-2017) și Supercupa României (2019) și a fost golgheter al Ligii 1 (2019-2020).

Alexandru Chipciu (33 ani) - Chipciu a fost cumpărat cu 2 milioane de euro de la FC Brașov, în 2012, și a fost vândut, patru ani mai târziu, pentru 3 milioane de euro, la Anderlecht. A evoluat doi ani la formația belgiană (2016-2018), apoi a mai trecut pe la Sparta Praga (2018-2019) și CFR Cluj (2020-2022). A câștigat titlul și Supercupa în Belgia (2017), iar cu CFR Cluj a strâns trei campionate și o Supercupă a României.

Adrian Popa (33 ani) - A costat-o pe FCSB 500.000 de euro, în 2012, când a fost cumpărat de la Concordia Chiajna. A jucat la FCSB până în ianuarie 2017, când Reading a plătit 600.000 de în schimbul său. A mai fost legitimat la Al Taawoun FC (2018), Ludogoreț Razgrad (2019), FCSB (2019-2020), FC Voluntari (2020-2021), Academica Clinceni (2021) și CSA Steaua (2021-2022). A câștigat un proces cu FCSB și a primit 52.000 de euro, după ce fusese băgat în șomaj tehnic în perioada pandemiei de coronavirus.

Claudiu Keșeru (35 ani) - A fost vândut la Al Gharafa, în Qatar, la jumătatea sezonului, pentru 2.4 milioane de euro. Ulterior, a mai fost sub contract cu Ludogoreț Razgrad (2015-2021) și FCSB (2021-2022). Om de bază în lotul naționalei, în ultimii ani, el are șase tilturi de campion, două Supercupe și trei titluri de golgheter în Bulgaria. În acest sezon are 19 prezențe și cinci goluri pentru FCSB, dar a fost aspru criticat de Gigi Becali, pentru că ar avea un salariu mult prea mare pentru randamentul său.

Raul Rusescu (33 ani) - Vândut la FC Sevilla, în ianuarie 2014, pentru 2.2 milioane de euro, și apoi împrumutat la Sporting Braga, pentru câteva luni, Rusescu s-a întors la FCSB, în septembrie 2014. A fost lovit de Gabi Mureșan și i-a fost rupt pometele, accidentarea necesitând operație și randamentul său având de suferit pentru tot restul sezonului. A mai jucat la Osmanlispor (2015-2018), FCSB (2018-2019), Giresunspor (2019-2020), Academica Clinceni (2020-2021), iar acum joacă la FC Lamezia Terme, echipă italiană din Serie D.

George Țucudean (31 ani) - Atacantul arădean a fost adus la jumătatea sezonului, ca să-l înlocuiască pe Keșeru. A jucat șase luni la FCSB, apoi a fost împrumutat de Charlton la ASA Tg. Mureș (2016). A mai evoluat la Pandurii Tg. Jiu (2016-2017), FC Viitorul (2017-2018) și CFR Cluj (2018-2020). A mai fost de patru ori campion în Liga 1 (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020), are o Supercupă (2018) și a fost de două ori golgheter al campionatului românesc (2017-2018, 2018-2019). În aprilie 2021, la doar 28 de ani, s-a retras din activitate, din cauza unor probleme cardiace. Acum se ocupă de afaceri în zona Aradului, printre care un hotel de lux și o podgorie.

Valentin Lemnaru (37 ani) - A fost dus la FCSB peste capul antrenorului, în iulie 2014, fiind transferat de la "U" Cluj pentru 200.000 de euro. Lemnaru a rămas la FCSB doar 45 de zile, timp în care a evoluat doar 20 de minute într-un meci cu Aktobe, din preliminariile Champions League, în care a intrat nepus la punct cu pregătirea fizică și a suferit o leziune musculară. Ulterior, a mai evoluat la Petrolul Ploiești (2015), East Riffa Club (2016), Academica Clinceni (2016), ASA Tg. Mureș (2017), "U" Cluj (2017-2018), Arieșul Turda (2018-2019, 2020-2021), Unirea Dej (2019-2020) și Sănătatea Cluj (2021-2022).

STAFF TEHNIC

Costel Gâlcă (50 ani) - După despărțirea de FCSB, le-a mai pregătit pe Espanyol Barcelona (2015-2016), Al Taawoun FC (2016-2017), Al Fayha (2017), Vejle BK (2019-2021) și Al Hazem (2022).

Dumitru Uzunea (44 ani) - Antrenorul secund l-a însoțit pe Gâlcă la Espanyol, Al Taawoun, Al Fayha, Vejle și Al Hazem, dar a fost și secund al lui Mihai Teja la FCSB (decembrie 2018 - martie 2019).

Nicolae Dică (42 ani) - După demiterea lui Gâlcă, "Dicanio" a rămas făcut pereche pe banca "roș-albaștrilor" cu Massimo Pedrazzini și Dumitru Dumitriu, până să fie adus Laurențiu Reghecampf. Ulterior, le-a mai pregătit pe SCM Pitești (ianuarie 2016 - iunie 2017), FCSB (iunie 2017 - decembrie 2018) și FC Argeș (iunie 2019 - octombrie 2019), apoi a devenit secund al echipei naționale în mandatul lui Mirel Rădoi. Este ultimul antrenor care a dus FCSB în grupele competițiilor europene (Europa League / 2017-2018).

Laurențiu Roșu (46 ani) - După plecarea de la FCSB, Roșu le-a mai pregătit ca principal pe UTA Arad (octombrie 2016 - iunie 2017), CS Mioveni (noiembrie 2017 - apriie 2018), România U18 (august 2018 - august 2019) și România U19 (august 2019 - iunie 2020).

Julian Jimenez Serrano, Ciprian Prună și Horea Codorean (preparatori fizici), Ștefan Preda (antrenor cu portarii)