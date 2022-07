Sorry, Sory! Fotbalistul dat dispărut de la Petrolul Ploiești. Ce a spus antrenorul "lupilor galbeni"

Originar din Africa Occidentală, mai exact Mali, Sory Diarra a ajuns în România în 2019, de la Etoiles Mande la CSM Ceahlăul, liber de contract. Petrolul Ploiești a pus mâna pe atacant la sfârșitul lui august 2020, iar acesta s-ar fi supărat pe conducerea "lupilor" și s-ar fi întors în țara sa.

Nae Constantin: „Este acasă, în Mali”

Nicolae Constantin, antrenorul de pe banca tehnică a ploieștenilor, a vorbit despre absența africanului din lotul Petrolului și a înțeles că motivul ar putea avea de-a face cu o suspendare în cadrul clubului.

„Din câte știu eu, Sory Diarra este acasă în Mali. Este supărat pe Petrolul, pe conducere, pe antrenor, nu știu. Nu am reușit să vorbesc cu el. Conducerea spune că este încă sub contract, că a fost notificat și ar putea fi suspendat. Am citit că ar putea merge în Bulgaria.

Ce vă pot spune este că în grupul de Whatsapp al jucătorilor, Diarra le-a urat baftă foștilor sau actualilor săi colegi”, au fost cuvintele lui Nae Constantin, potrivit Playsport.

Diarra, la Petrolul

Sory Ibrahim Diarra a bifat 29 de apariții în tricoul "lupilor", a marcat 16 goluri și a pasat decisiv de cinci ori în două sezoane pentru ploieșteni. Africanul a fost împrumutat la Unirea Slobozia pentru un an, unde a fost prezent în nouă partide.

Singura reușită cu o formație a fost trofeul de campion al eșalonului secund cu Petrolul Ploiești. Diarra și-a trecut în CV, pe plan personal, titlul de cel mai bun marcator în Liga 2 cu 15 goluri pentru clubul său.