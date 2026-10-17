Sorin Cimpoca, președintele celor de la Corvinul Hunedoara, consideră că Dinamo și Universitatea Craiova au cele mai mari șanse să câștige campionatul.

Oficialul hunedorenilor a vorbit despre forma echipelor din România înaintea duelului cu Rapid București, din etapa a 11-a. În direct la VOYO SPORT LIVE, prin telefon, Cimpoca și-a exprimat preferințele și a evidențiat jocul celor două formații.

„Am spus acum o lună și ceva că mie îmi plac, la ora actuală, Craiova și Dinamo. Le-am și văzut la început, le văd principalele favorite la titlu. Acum vedem cum se vor desfășura lucrurile. Dinamo și Craiova practică cel mai frumos joc, cel mai competitiv, și au loturi bune, valoroase. Asta este părerea mea”, a declarat Sorin Cimpoca la VOYO SPORT LIVE.

Cum arată clasamentul Superligii

La momentul redactării articolului, Dinamo este lider, cu 29 de puncte, la cinci lungimi de Rapid și la șase de Universitatea Craiova. Giuleștenii și oltenii au însă un meci mai puțin disputat.

Petrolul ocupă locul al patrulea, cu 19 puncte, urmată de Universitatea Cluj, cu 18, și Farul Constanța, cu 17. Corvinul Hunedoara și CFR Cluj au câte 16 puncte, în timp ce FCSB se află pe poziția a noua, cu 15 puncte.

Corvinul poate urca în clasament dacă obține un rezultat pozitiv în fața Rapidului. O victorie ar putea duce formația hunedoreană cel puțin temporar pe locul al patrulea, în funcție și de rezultatul meciului dintre Petrolul și Sepsi OSK.