Daniel Bîrligea is back! Câte minute a jucat în Frosinone - Sassuolo 4-2, cu hat-trick din partea rivalului pe post

Daniel Bîrligea is back! Câte minute a jucat în Frosinone - Sassuolo 4-2, cu hat-trick din partea rivalului pe post Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Daniel Bîrligea (26 de ani) a revenit pe teren după accidentarea suferită la echipa națională și a prins minute în meciul cu Sassuolo din etapa #6 din Serie A.

TAGS:
daniel birligea
Din articol

Atacantul român, împrumutat de la FCSB, a început partida pe banca de rezerve și a fost introdus în minutul 90, în locul lui Antonio Raimondo. 

Frosinone a marcat de patru ori, prin Giacomo Calo și cel mai sus menționat, autorul unei triple. De partea cealaltă, Domenico Berardi și Kristian Thorstvedt au înscris pentru Sassuolo.

Bîrligea a jucat un minut în Frosinone - Sassuolo 4-2

Raimondo, în vârstă de 22 de ani, a ajuns la șapte goluri în primele șapte etape și este golgheterul la zi din Serie A. Italianul a fost înlocuit în minutul 90, iar Bîrligea a intrat pe teren în locul său.

Românul a lipsit de la meciul precedent, cu Napoli, pierdut de Frosinone cu 0-3, din cauza unei leziuni fibrilare la piciorul stâng, suferite în cantonamentul echipei naționale.

După primele șapte etape, Frosinone ocupă locul al cincilea în Serie A, cu 13 puncte. Bîrligea a ajuns la patru apariții pentru formația italiană, fără gol marcat până acum.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
ARTICOLE PE SUBIECT
Daniel Armstrong a deblocat Dinamo - FC Botoșani cu o execuție tehnică! Oaspeții au protestat
Daniel Armstrong a deblocat Dinamo - FC Botoșani cu o execuție tehnică! Oaspeții au protestat
Scandal monstru în La Liga cu Real Madrid în prim-plan!
Scandal monstru în La Liga cu Real Madrid în prim-plan!
Vești proaste pentru Hagi: internaționalul român a ieșit accidentat în meciul serii, în Turcia
Vești proaste pentru Hagi: internaționalul român a ieșit accidentat în meciul serii, în Turcia
ULTIMELE STIRI
Arsenal pregătește oferta de 72.000.000 de euro pentru atacantul rivalei din Premier League
Arsenal pregătește oferta de 72.000.000 de euro pentru atacantul rivalei din Premier League
Craiova scapă de problema Al-Hamlawi: anunțul arabilor
Craiova scapă de problema Al-Hamlawi: anunțul arabilor
Robert Niță și Mihai Mironică sunt invitații lui Andru Nenciu, ACUM, la VOYO Sport Matinal
Robert Niță și Mihai Mironică sunt invitații lui Andru Nenciu, ACUM, la VOYO Sport Matinal
Victor Becali n-are milă de Vlad Chiricheș: „Om de proastă calitate”
Victor Becali n-are milă de Vlad Chiricheș: „Om de proastă calitate”
Pantilimon, avertisment pentru Pancu: "Nu poți să te joci cu lucrurile astea!"
Pantilimon, avertisment pentru Pancu: "Nu poți să te joci cu lucrurile astea!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Se conturează primul transfer la FCSB în era Reghecampf: ”Clubul are nevoie de bani”

Se conturează primul transfer la FCSB în era Reghecampf: ”Clubul are nevoie de bani”

Real Madrid s-a înțeles cu starul de 160.000.000 de €!

Real Madrid s-a înțeles cu starul de 160.000.000 de €!

Vin milioanele la FCSB! 95% șanse după meciul de aseară

Vin milioanele la FCSB! 95% șanse după meciul de aseară

Coșmarul lui Lixandru după plecarea de la FCSB: a ajuns într-o situație neverosimilă în Arabia Saudită

Coșmarul lui Lixandru după plecarea de la FCSB: a ajuns într-o situație neverosimilă în Arabia Saudită

Răzvan Lucescu, vehement: „Imposibil! Niciodată nu voi antrena aceste echipe, indiferent de ofertă“

Răzvan Lucescu, vehement: „Imposibil! Niciodată nu voi antrena aceste echipe, indiferent de ofertă“

FCSB și-a găsit atacant: ”Are calități, promite mult”

FCSB și-a găsit atacant: ”Are calități, promite mult”



Recomandarile redactiei
Craiova scapă de problema Al-Hamlawi: anunțul arabilor
Craiova scapă de problema Al-Hamlawi: anunțul arabilor
Pantilimon, avertisment pentru Pancu: "Nu poți să te joci cu lucrurile astea!"
Pantilimon, avertisment pentru Pancu: "Nu poți să te joci cu lucrurile astea!"
Victor Becali n-are milă de Vlad Chiricheș: „Om de proastă calitate”
Victor Becali n-are milă de Vlad Chiricheș: „Om de proastă calitate”
Tavi Popescu, Șut și Pantea, pe cale să încaseze lovitura în Grecia: "Azi e ultima șansă!"
Tavi Popescu, Șut și Pantea, pe cale să încaseze lovitura în Grecia: "Azi e ultima șansă!"
Vin milioanele la FCSB! 95% șanse după meciul de aseară
Vin milioanele la FCSB! 95% șanse după meciul de aseară
Alte subiecte de interes
CFR Cluj a ajuns la un acord cu fotbalistul: ”Contract pe trei ani”
CFR Cluj a ajuns la un acord cu fotbalistul: ”Contract pe trei ani”
Daniel Bîrligea, OUT de la CFR Cluj? Anunțul făcut de președintele clubului
Daniel Bîrligea, OUT de la CFR Cluj? Anunțul făcut de președintele clubului
CITESTE SI
Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

stirileprotv Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

stirileprotv Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!