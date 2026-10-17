Daniel Bîrligea is back! Câte minute a jucat în Frosinone - Sassuolo 4-2, cu hat-trick din partea rivalului pe post

Atacantul român, împrumutat de la FCSB, a început partida pe banca de rezerve și a fost introdus în minutul 90, în locul lui Antonio Raimondo.

Frosinone a marcat de patru ori, prin Giacomo Calo și cel mai sus menționat, autorul unei triple. De partea cealaltă, Domenico Berardi și Kristian Thorstvedt au înscris pentru Sassuolo.

Bîrligea a jucat un minut în Frosinone - Sassuolo 4-2

Raimondo, în vârstă de 22 de ani, a ajuns la șapte goluri în primele șapte etape și este golgheterul la zi din Serie A. Italianul a fost înlocuit în minutul 90, iar Bîrligea a intrat pe teren în locul său.