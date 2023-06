Sorin Cârțu nu are milă de jucătorii de la Universitatea Craiova: "Niște răsfățați"

În urmă cu două săptămâni, Sorin Cârțu și-a anunțat retragerea din fotbal, dar și din funcția de președinte de la Universitatea Criova.

Fostul oficial al oltenilor a vorbit despre situația anumitor jucători de la club, despre care a spus că nu sunt pregătiți pentru situații dificile, în care trebuie să lupte.

"Noi degeaba îi acoperim, sunt niște răsfățați, jucători care întotdeauna când simt greul încep să se plângă la patron. Patronii văd în ei interesul financiar și încep să iasă să dea în antrenor.

Nu există niciun intermediar între jucător și patron, nu contează că vorbim despre președinte sau director sportiv. De aici pleacă tot răsfățul ăsta. Cea mai mare problemă la noi, la români, este lipsa antrenamentului individual", a spus Sorin Cârțu, potrivit Digi Sport.

Sorin Cârțu s-a retras din fotbal



"Am ținut neapărat să anunț, e un eveniment în viața mea. Nu vrea să se facă nu știu ce comentarii, sigur vor ieși polemici. Dar ca respect pentru mine, pentru ce am însemnat eu în fotbalul românesc, și ceea ce însemn, luați de bună ceea ce transmit. Am decis să ies din fotbal și adevăratul motiv pentru ca-l fac... Sunt peste 55 de ani pe care-i am în fotbal, am trecut prin toate trăirile și stările, de fotbalist, antrenor și în ultimii 4 ani jumătate de conducător.

Nu am o foaie în fața voastră, să vin să vorbesc punctat. Așa cum mă știți, am venit să vorbesc deschis și să trasmit ce simt. Sunt mândru de ceea ce am realizat în domeniul ăsta, în toate stadiile pe care le-am trecut. Sunt la momentul în care vreau să le mulțumesc celor care au fost alături de mine când am fost fotbalist, să aduc niște omagii pentru niște colegi dispăruți: Crișan, Ștefănescu, Balaci, Tilihoi" a declarat Sorin Cârțu la conferința de presă organizată pe 16 iunie.