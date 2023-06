Sorin Cârțu a răbufnit în direct: "L-am propus pe Nuno Santos la Craiova, dar nu l-au vrut. Bine, mă, căutați voi!"

Fost jucător, antrenor și președinte la Craiova, Cârțu a recunoscut în mai multe rânduri că funcția de președinte nu i s-a potrivit, mai ales că nu avea libertatea necesară pentru anumite decizii importante în cadrul clubului.

Sorin Cârțu: "L-am propus pe Nuno Santos la Craiova. De trei ani joacă la Sporting"

Sorin Cârțu a dat și un exemplu concret. Fostul oficial al oltenilor spune că în trecut l-a recomandat pe portughezul Nuno Santos (acum în vârstă de 28 de ani) pentru un transfer la Universitatea Craiova, însă conducerea a respins ideea sa. Extrema stângă evolua la acel moment pentru Rio Ave, iar din 2020 a făcut pasul la Sporting, unde evoluează constant.

"Hai să vă spun ceva în premieră, nu știe nimeni. Am fost în Portugalia cu Marcel (n.r - Marcel Popescu) să vedem niște jucători. La un meci, vedem Belenenses cu Rio Ave. Eu am văzut un jucător la Rio Ave, de picior stâng. Le-am zis că mie îmi place și am întrebat: 'Crezi că am putea să îl luăm?'. Îl chema Nuno Santos.

Am zis: 'Hai să-l luăm pe Nuno Santos!'. L-au dat pe analize și a spus că nu e că căutăm. Știi unde joacă ăla? De trei ani joacă la Sporting Lisabona. Face toată banda stângă. Dacă eu spun o treabă din asta și spui că nu e ce căutăm, bine, mă, căutați voi, stau deoparte. Și a mai fost și cu alții, nu numai cu ăsta", a spus Sorin Cârțu, la Digisport.

Nuno Santos a fost cumpărat de Sporting Lisabona în august 2020, de la Rio Ave, pentru 3,75 milioane de euro. Portughezul este cotat acum la 14 milioane de euro de către site-ul de specialitate Transfermarkt.

În cele trei sezoane la Sporting, Nuno Santos a strâns 137 de meciuri, a marcat 27 de goluri și a oferit 29 de pase decisive. Extrema stângă a cucerit trei trofee cu formația din Lisabona: un titlu, o Supercupă a Portugaliei și două Cupe ale Ligii.