BREAKING NEWS | EXCLUSIV: Poate fi ca NICAIERI in lume! Campioana din Liga 1, decisa la MEDIA de puncte pe meci?! Cine ar lua titlul in acest caz

Daca playoff-ul nu mai poate continua, LPF a pregatit doua scenarii pentru acordarea titlului!

Fie Craiova e desemnata campioana in baza clasamentului actual, fie se face o medie a punctelor pe meci castigate pe tot parcursul sezonului! In acest ultim scenariu, s-ar aduna punctele castigate in sezonul regulat si cele acumulate in playoff, apoi s-ar imparti la numarul de jocuri disputate. Media ar fi in favoarea CFR-ului pentru doar 0,03 puncte! Craiova are 1,97 puncte castigate, in medie, pe meci, iar CFR - doua!

Decizia finala va fi luata in Adunarea Generala a LPF, pe 30 iulie!

Campioana Romaniei trebuie anuntata la UEFA pana pe 3 august.



"Meciul din ultima etapa, CFR-Craiova, am confirmat cu UEFA ca putem juca pe 3 august. Cel mai bine e sa disputam totul pe terenul de joc", spune Justin Stefan, secretarul general al LPF pentru www.sport.ro.