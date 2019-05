Situatie incredibila in Liga 1: a castigat titlul de doua ori cu CFR, dar cere transferul in Liga 2! "Chiar isi merita soarta!"

Campion cu CFR, Alex Ionita e tentat sa joace in B, la Rapid, marea lui dragoste din fotbal.

CFR a platit un milion de euro pe Ionita, iar Petrescu nu mai vrea sa-l tina. Dorit de Craiova, Ionita prefera sa mearga in B. Are tatuat Rapidul pe piept.



"Nu e bine pentru el. Trebuie sa isi doreasca mai mult, sa joace cel putin in Liga 1 sau in strainatate", a declarat Dan Petrescu.



Ionita are 3 titluri in Romania, unul cu Astra si doua cu CFR.



"De la o echipa campioana sa ajungi in liga a doua, atunci chiar isi merita soarta", a comentat si Mircea Rednic.