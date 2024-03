Farul a învins-o cu 2-1 pe Unirea Slobozia

Constănțenii au deschis scorul încă din minutul 4, când Constantin Budescu a centrat superb cu exteriorul, iar Luca Andronache a înscris din fața porții.

”Magicianul” Budescu a contribuit decisiv și la a doua reușită a ”Marinarilor”. În minutul 38, Budescu a pasat cu spatele la poartă, iar Amine Benchaib l-a învins pe portarul celor de la Unirea Slobozia.

Oaspeții au redus din diferență în minutul 54, după ce Dragoș Lazăr a pătruns în careu și s-a distrat cu defensiva constănțenilor. Acesta a șutat pe jos, iar Ștefan Mușat a rămas fără reacție.

Reacția lui Gică Hagi după ce Farul a fost învinsă de Dunărea Călărași

Hagi a declarant după ce Farul Constanța a fost învinsă cu scorul de 3-4 de către Dunărea Călărași că este dezamăgit de faptul că echipa sa a primit patru goluri, însă a subliniat că rezultatul înregistrat de constănțeni nu este important.

”A fost un antrenament foarte bun, conta mai puțin, chiar dacă sunt puțin supărat că am primit goluri multe. Un meci frumos, publicul s-a bucurat. Învățăm din toate, cred că a fost o zi bună, pentru că ne doream să facem un antrenament foarte bun. În prima repriză am fost mai supărat că nu am marcat, în a doua repriză, am reușit să marcăm. Îi mulțumesc publicului care a venit la meci.

Mie nu îmi place să pierd, îmi place să câștig, trebuie să facem un antrenament foarte bun. Prima repriză, foarte slabă, a doua repriză mult mai bună, s-a atacat, am construit, chiar dacă s-au luat și niște goluri după niște greșeli, dar am băgat și copii din Academie. Per total, mulțumit de repriza a doua, mai puțin de prima repriză”, a spus Gheorghe Hagi la finalul meciului.