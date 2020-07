Toni Petrea, avertizat de un fost international roman: "Mai important este sa stii sa faci mental coaching cu Gigi Becali!"

Toni Petrea a fost numit antrenor principal la FCSB.

Antrenorul roman are planuri mari cu echipa ros-albastra, dar cel mai probabil nu va avea libertatea necesara in interiorul clubului cat timp finantator este Gigi Becali.

Fostul international, Bogdan Stelea, a declarat ca i-ar placea sa redevina antrenor si a spus ce ar trebui sa faca Petrea pentru a mentine o relatie buna cu finantatorul de la FCSB.

"In momentul in care vii antrenor la o asemenea echipa, in afara faptului ca trebuie sa ai valoare si sa stii sa antrenezi, mai important este sa stii sa faci mental coaching cu Gigi Becali!", a spus Stelea pentru DigiSport.

Fostul portar roman considera ca acesta este singurul mod prin care atrenorul isi va putea recapata autoritatea la FCSB.

"Eu cred ca mai devreme sau mai tarziu, antrenorul va trebui sa-si canalizeze eforturile pentru a convinge acea figura care conduce la FCSB de a face anumite lucruri. Nu voi antrena la FCSB. De fapt, nu stiu daca voi mai antrena", a declarat fostul portar roman.