Sepsi, încă un transfer de top! S-a înțeles cu atacantul despre care Șumudică a spus că "i-a înfipt un cuțit în spate"

Covăsnenii au ajuns la un acord cu atacantul Mario Rondon (36 de ani), care a evoluat ultima oară în Polonia, la Radomiak Radom. Venezueleanul a mai evoluat în România la Gaz Metan Mediaș (2018 și 2019) și CFR Cluj (2019-2021).

Sepsi l-a adus pe Mario Rondon

Attila Hadnagy, directorul sportiv al lui Sepsi, a confirmat sosirea lui Rondon și a explicat că negocierile au decurs foarte rapid.

"Suntem bucuroși ca de azi ni se alătura și atacantul Mario Rondon, pe care l-am vrut și anul trecut, dar atunci el a ales să plece în Polonia. Este un atacant cu mare experiență, avem încredere în și suntem siguri că ne va ajuta.

A contat foarte mult că acum ne-a căutat el și a vrut foarte mult să vina la noi. Asta înseamnă că am devenit o echipa interesantă pentru mulți jucatori, care vor să vină la noi pentru că suntem un club serios și profesionist.

Ne-am înțeles în 5 minute! A urcat în mașină si a venit din Polonia în cantonamentul nostru. Aici a demonstrat că a vrut mult să vină la noi", a spus Hadnagy, pentru Gsp.

În această vară, Sepsi i-a mai transferat pe Ion Gheorghe (FC Voluntari), Denis Ciobotariu (CFR Cluj), Rareș Ispas (CFR Cluj), Cosmin Matei (Dinamo) și Francisco Junior (Gaz Metan Mediaș), toți liberi de contract.

Mario Rondon a jucat în 24 de meciuri din sezonul trecut la Radomiak și a înscris un singur gol.

Alături de CFR Cluj, venzueleanul a cucerit două titluri de campion.

14 goluri a marcat Rondon la CFR Cluj în cele 78 de meciuri disputate.

Mario Rondon a plecat de la CFR Cluj după o neînțelegere cu Marius Șumudică

Pentru Rondon va fi o revenire în fotbalul românesc după un an. Experimentatul vârf de atac a părăsit Liga 1 în iulie 2021, după o neînțelegere cu Marius Șumudică, antrenorul de la acel moment al lui CFR Cluj.

"Au fost nişte aberații, că l-am dat afară pe Rondon din antrenament, că am avut conflicte cu Rondon. Nu am avut niciun fel de conflict. Eu am avut o simplă discuție de cinci minute cu Rondon, în care mi-a promis ceva la Cluj și a doua zi nu s-a ținut de cuvânt.

Şi a doua zi ne-am despărţit. În momentul în care îi promiți ceva unui om şi îi bagi cuțitul în spate, înseamnă că nu vrei să mergi pe acelaşi drum. Și-a văzut de drumul lui. Dar nu l-am dat afară. În meciurile de pregătire, Rondon a jucat cele mai multe minute", spunea Marius Șumudică, la momentul respectiv.