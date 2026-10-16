Campioana României a avut o evoluție solidă, însă Costel Pantilimon le-a atras atenția oltenilor asupra unui aspect important.

Concluzia lui Costel Pantilimon după Universitatea Craiova - Getafe

Fostul portar al lui Manchester City a subliniat că elevii lui Filipe Coelho trebuie să fie constanți în rezultate, lucru perfect valabil pentru toate echipele românești ce ajung în preliminariile cupelor europene.

„E important să înțeleagă Craiova și echipele românești că e important ca noi să batem echipe de genul ăsta. Să nu ne mai împotmolim cu așa ceva, echipe din Estonia, Armenia, Albania și așa mai departe. Noi trebuie să avem o siguranță că tot ce este la un nivel apropiat de noi trebuie să batem.

Apoi, trebuie să sperăm la ceva mai departe, pentru că noi, în momentul de față, nu avem constanță. Ok, am făcut un rezultat bun cu Getafe, dar, dacă în meciul următor te bate d'Escaldes, ai terminat toată povestea asta. Ți se taie totul!

Din nou ne întoarcem la background-ul nostru. Spunem că noi nu putem, avem problemele noastre și așa mai departe. De asta spun că e important să ai o anumită constanță. Acum toate sunt bune și frumoase, e un rezultat bun. Toată lumea spune că se putea și mai mult. Golul a fost marcat printr-un șut de la distanță.

Pantilimon: „Hai să ne bucurăm de asta și să continuăm”

Haideți să ne calculăm pașii și pentru mai departe, că nu putem să vorbim o săptămână doar despre rezultatul ăsta. Până la urmă, ai jucat cu Getafe. Nu ai jucat cu Sevilla, Barcelona sau Real Madrid. Ai făcut un meci bun, poate lumea nu se aștepta, diferența de campionat fiind destul de mare. Trecutul îți spune multe, clar nu te avantajează.

În momentul de față, hai să ne bucurăm de asta și să continuăm, pentru că urmează două meciuri de la care toată lumea se așteaptă să le câștigi (n.r.- deplasarea cu Inter Club d'Escaldes și duelul de acasă cu Egnatia). Sunt convins că lumea așteaptă și un joc spectaculos, în care tu domini și marchezi. Începe să fie din nou o presiune”, a subliniat Costel Pantilimon, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.