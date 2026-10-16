VIDEO EXCLUSIV Semnal de alarmă pentru echipele românești: „Să nu ne mai împotmolim cu așa ceva”

Semnal de alarmă pentru echipele românești: „Să nu ne mai împotmolim cu așa ceva” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Universitatea Craiova a obținut joi seară un rezultat bun (1-1), pe „Ion Oblemenco”, contra lui Getafe, în prima etapă din grupa unică a Conference League. 

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Campioana României a avut o evoluție solidă, însă Costel Pantilimon le-a atras atenția oltenilor asupra unui aspect important.

Concluzia lui Costel Pantilimon după Universitatea Craiova - Getafe

Fostul portar al lui Manchester City a subliniat că elevii lui Filipe Coelho trebuie să fie constanți în rezultate, lucru perfect valabil pentru toate echipele românești ce ajung în preliminariile cupelor europene. 

„E important să înțeleagă Craiova și echipele românești că e important ca noi să batem echipe de genul ăsta. Să nu ne mai împotmolim cu așa ceva, echipe din Estonia, Armenia, Albania și așa mai departe. Noi trebuie să avem o siguranță că tot ce este la un nivel apropiat de noi trebuie să batem. 

Apoi, trebuie să sperăm la ceva mai departe, pentru că noi, în momentul de față, nu avem constanță. Ok, am făcut un rezultat bun cu Getafe, dar, dacă în meciul următor te bate d'Escaldes, ai terminat toată povestea asta. Ți se taie totul!

Din nou ne întoarcem la background-ul nostru. Spunem că noi nu putem, avem problemele noastre și așa mai departe. De asta spun că e important să ai o anumită constanță. Acum toate sunt bune și frumoase, e un rezultat bun. Toată lumea spune că se putea și mai mult. Golul a fost marcat printr-un șut de la distanță.

Pantilimon: „Hai să ne bucurăm de asta și să continuăm”

Haideți să ne calculăm pașii și pentru mai departe, că nu putem să vorbim o săptămână doar despre rezultatul ăsta. Până la urmă, ai jucat cu Getafe. Nu ai jucat cu Sevilla, Barcelona sau Real Madrid. Ai făcut un meci bun, poate lumea nu se aștepta, diferența de campionat fiind destul de mare. Trecutul îți spune multe, clar nu te avantajează. 

În momentul de față, hai să ne bucurăm de asta și să continuăm, pentru că urmează două meciuri de la care toată lumea se așteaptă să le câștigi (n.r.- deplasarea cu Inter Club d'Escaldes și duelul de acasă cu Egnatia). Sunt convins că lumea așteaptă și un joc spectaculos, în care tu domini și marchezi. Începe să fie din nou o presiune”, a subliniat Costel Pantilimon, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1

Costel Pantilimon

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Costel Pantilimon, unul dintre portarii români cu un CV impresionant

Costel Pantilimon (39 de ani) s-a format la Aerostar Bacău, de unde a fost descoperit de Poli Timișoara în 2006. Manchester City l-a adus în 2011 de la clubul bănățean, plătind în schimbul serviciilor sale 3,8 milioane de euro. 

Portarul cu 27 de selecții pentru naționala României este singurul fotbalist din istoria țării noastre care a câștigat Premier League. A realizat această performanță alături de „cetățeni” în două rânduri, în sezoanele 2011-2012 și 2013-2014. 

Din 2014, de când și-a încheiat socotelile cu Manchester City, fostul internațional român a mai evoluat pentru echipele Sunderland, Watford, Deportivo la Coruna, Nottingham Forest, Omonia și Denizlispor. De la formația turcă s-a retras pe 31 martie 2021. 

  • 54 de meciuri a strâns Costel Pantilimon în Premier League, în care a încasat 77 de goluri și a menținut poarta intactă în 18 rânduri.
  • 6 milioane de euro a fost cea mai mare cotă de piață a sa, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.
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