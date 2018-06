SEIC ALIBEC! Se UMPLE DE BANI dupa un sezon de cosmar! Afacere de ultima ora pentru Becali

Denis Alibec a avut un sezon teribil, dar ar putea da lovitura carierei in aceasta vara.

Alibec e primul jucator pe care Marius Sumudica vrea sa-l transfere la noua sa echipa, Al Shabab. Seicii pregatesc milioanele. Din acest sezon, e liber la straini in Arabia Saudita. Pot fi pana la 8 intr-o echipa, fata de 4, cum se intampla in prezent.

Alibec are voie sa plece pentru 1,7 milioane, suma platita de Beclai Astrei in schimbul sau acum un an si jumatate.

"Arabia Saudita va deveni unul dintre cele mai puternice campionate de anul acesta datorita faptului ca ridica foarte mult nivelul cei 8 straini care au voie sa intre in primul 11. De anul acesta s-a dat voie la 8 straini.

Voi avea o discutie cu presedintele clubului, va dati seama, imi doresc sa imi iau jucatori pe care ii cunosc, voi vedea ce se va intampla. Voi vedea lista de jucatori pe care ii avem, la ce putem renunta, incepe munca si voi vedea ce voi putea aduce", a spua zi Sumudica la PRO X.

Denis Alibec, 27 de ani, are doar 3 goluri in toate competitiile pentru FCSB in acest sezon. Doua reusite au venit in Europa si una in campionat.