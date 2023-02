Secretul formei lui Denis Alibec: „Mă cam săturasem să fiu în umbră!” Discurs savuros după Farul - Petrolul 2-0 

Farul Constanța și-a câștigat meciul de pe teren propriu cu Petrolul Ploiești, grație golurilor reușite de Louis Munteanu (20 ani) și Denis Alibec (32 ani), în minutele 28 și 58.

Denis Alibec: „Puteam să am mai multe goluri!”

A fost al 11-lea gol al lui Denis Alibec în acest campionat, care a mai oferit și 4 pase decisive pentru coechipierii săi. Întrebat de secretul revenirii sale, după aventurile de la CFR Cluj și Atromitos, atacantul lui Gică Hagi (58 ani) a mărturisit că totul se datorează pregătii foarte bune și a faptului că s-a săturat să fie „în umbră”.

„Sunt foarte fericit că am reușit să câștigăm. Îmi pare rău că nu am dat golul ăla cu călcâiul, chiar m-a certat Popescu acum (n.r. râde). Important e că am câștigat. Din nou nu am luat gol și am făcut un meci foarte bun.

Chiar îmi doresc și eu să am reușite și la națională. Important e să fiu sănătos, să îmi ajut echipa. Am ajuns la greutatea ideală, mă pregătesc foarte bine. Mă cam săturasem să fiu în umbră.

Budescu să joace de la următorul meci, e unul dintre cei mai talentați jucători pe care i-a avut România. E greu să joci contrta lui.

Am spus și la începutul campionatului că putem să ne batem sus acolo. Puteam să am mai multe goluri, dar sunt bucuros și cu ce am. Important e să câștigăm, nu contează cine marchează”, a declarat Denis Alibec la finalul meciului.

În urma acestui rezultat, Farul Constanța și-a consolidat primul loc în campionat, cu 55 de puncte după 26 de etape. Cu 5 puncte mai mult decât CFR Cluj, care urmează să joace cu FC Argeș, duminică, de la 17:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro.