Poate Bus sa fie Cristiano Ronaldo al Ligii 1? Traseul varfului de la care Gigi Becali asteapta sa o TRANSFORME pe FCSB in Juventus! 

Gigi Becali l-a prezentat astazi pe Sergiu Bus ca fiind noul atacant al FCSB-ului.

Patronul ros-albastrilor are asteptari mari de la fostul varf al lui Gaz Metan Medias, iar obiectivul fixat pentru sezonul viitor pune o presiune mare pe Bus. "Vreau sa nu schiteze nimeni nimic sezonul viitor, sa fim noi ca Juventus in Italia, iar ceilalti sa se lupte pentru locul 2", a declarat Becali in cadrul conferintei de presa sustinuta astazi.

Ajuns la 27 de ani, Bus a avut o cariera foarte interesanta pentru un fotbalist roman, pe parcursul careia a acumulat experiente in campionate puternice.

Atacantul nascut in Cluj-Napoca a fost legitimat la CFR Cluj din 2009 pana in 2013, perioada in care a fost imprumutat si la Alba Iulia, FCM Targu Mures si Gaz Metan Medias. Dupa prima sa experienta la Medias, Bus a revenit la CFR, insa nu a reusit sa devina un jucator de baza si a fost vandut la Corona Brasov.

Sub Tampa, atacantul a avut un sezon 2013-2014 excelent, pe parcursul caruia a reusit sa inscrie de 9 ori si sa ofere si 3 pase decisive, ceea ce l-a adus in atentia bulgarilor de la CSKA Sofia! La sud de Dunare, Bus a adunat un total de 10 goluri si 5 pase decisive in 21 de meciuri.

Imediat, Sheffield Wednesday a pus ochii pe el si l-a transferat in 2015 pentru 800 de mii de euro. Bus nu a excelat in Anglia, unde a fost si chinuit de accidentari, fiind rapid imprumutat in Italia, la Salernitana, club pentru care a jucat doar de 10 ori si a marcat un gol.

S-a intors in Romania, la Astra, unde a incercat sa isi relanseze cariera, iar reusitele sale de la Giurgiu l-au adus in atentia unui alt club din Bulgaria. Din 2017 pana in 2019, Bus a evoluat pentru marea rivala a lui CSKA Sofia, Levski, unde a traversat si cea mai buna perioada a carierei sale. La Levski, Bus a marcat de 16 ori in 59 de meciuri si a oferit si 4 pase decisive. Dupa cea de-a doua experienta in Bulgaria, Bus a revenit in tara sa natala si a jucat pentru Gaz Metan in acest sezon, iar evolutiile sale au atras atentia granzilor Ligii 1. Nu doar FCSB l-a dorit, ci si Universitatea Craiova si CFR Cluj, cluburile care se lupta umar la umar pentru titlu in acest sezon.

Din punct de vedere am participarilor in competitiile europene, varful de 27 de ani a adunat un total de 13 partide si a inscris de doua ori, de fiecare data pentru Levski Sofia.

Bus a jucat si sub tricolor, adunand 14 prezente la nationalele U17, U18 si U21, pentru care a reusit un total de 7 goluri.

Chiar daca pare un tip foarte linistit, Bus nu sta foarte bine la capitolul disciplina. De-a lungul carierei sale, a strans 22 de galbene si a fost eliminat de trei ori. Ultima oara, el a vazut rosu in timpul partidei dintre Gaz Metan Medias si Universitatea Craiova, pierduta de medieseni cu 1-2 pe teren propriu.

Calitatile principale ale lui Sergiu Bus sunt simtul deosebit al portii, jocul bun aerian si mobilitatea din teren. Inaltimea sa (1,85) este una care ii permite sa se miste usor si rapid, iar un alt avantaj este acela de a putea evolua si in rolul de al doilea atacant.