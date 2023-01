"Se duc titulari şi în Premier League, şi în Italia". Jucătorii din Superliga României pe care mizează Dumitru Dragomir

Ultimul transfer de seamă din fotbalul românesc a avut loc în ianuarie 2021, când Dennis Man a ajuns la Parma de la FCSB pentru suma de 13 milioane de euro. De atunci, doar transferurile lui Olimpiu Moruțan și Alexandru Cicâldău au fost semnificative.

Fostul președinte de la LPF este de părere că România stă bine la capitolul portari, cinci nume fiind evidențiate în mod deosebit ca fiind capabile să facă față în străinătate.

"Cred că unul dintre portari. Cel de la Voluntari (n.r. Mihai Popa), cei doi de la FCSB (n.r. Târnovanu şi Vlad) şi Moldovan, dar e un pic scunduţ (n.r. are 1,82). Toată lumea umblă după din ăştia malaci, mari, înalţi, peste 1,90.

Unde se duc, se duc titulari şi în Premier League, şi în Italia, şi în Franţa. Inclusiv Aioani de la Farul. Cinci portari de talie mare în România", a declarat Dragomir, pentru Orange Sport.

Gigi Becali nu vrea să-l vândă pe Ștefan Târnovanu

La începutul lunii decembrie, omul de afaceri a mai primit o propunere de a-l ceda pe Ștefan Târnovanu (22 ani) la un club din Anglia. Numai că Gigi Becali nu are de gând să renunțe la portarul său prea curând.

"Da, tată! Este adevărat. Am ofertă venită și pentru Târnovanu, dar pe lânga oferta asta au întrebat și alte cluburi de el. Însă, nu vreau să îi dau drumul acum. Le-am mulțumit frumos pentru oferta făcută, dar eu vreau să îl mai țin pe Târnovanu la noi pentru doi sau maximum trei ani. Nu mă grăbesc. Nu vreau să pățesc cu el așa cum am pățit și cu Vlad. Să îl facem și pe el Messi al portarilor sau să mai vorbim de nu știu ce sume amețitoare de transfer. Târnovanu trebuie să se concentreze la ceea ce are de făcut la echipa de club. O să vină și vremea lui să plece", a declarat Gigi Becali pentru ProSport.