Se anunta INFERN pe Oblemenco! Suporterii Craiovei au luat cu asalt casele de bilete! Cate tichete s-au dat cu aproape o saptamana inainte de derby-ul cu CFR

Fanii celor de la Craiova au luat cu asalt casele de bilete.

Universitatea Craiova o va intalni pe teren propriu pe CFR Cluj in ultimul meci al sezonului regulat. Campioana Romaniei este pe primul loc in Liga 1 cu 49 de puncte in timp ce Craiova ocupa locul 2 cu 46 de puncte. In cazul unei victorii Craiova o va egala la puncte pe CFR, iar lupta pentru titlu devine foarte stransa. CFR va evolua joi, in Gruia, impotriva celor de la Sevilla, iar sambata de la ora 18:00 vor veni in Banie pentru meciul cu Univeristatea Craiova.

Interesul pentru acest meci este unul foarte ridicat. Fanii oltenilor au luat cu asalt casele de bilete inca de astazi, iar pana la aceasta ora s-au vandut nu mai putind e 12.000 de bilete din totalul de 30 de mii locuri cat are stadionul Ion Oblemenco. Pana la ora partidei, organizatorii se asteapta ca toate biletele sa fie vandute.

