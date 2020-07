SCENE INCREDIBILE la Craiova in miezul noptii! Jucatorii au fost asteptati de SUTE de ultrasi in fata stadionului! Ce a urmat

Fotbalistii Craiovei au sarbatorit alaturi de suporteri victoria de la Botosani!

Oltenii au ajuns dupa miezul noptii acasa, cu avionul. Fanii nu i-au lasat sa mearga la somn fara sa le multumeasca pentru punctele aduse din Moldova. Jucatorii lui Bergodi au fost asteptati in fata stadionului de ultrasi! Au coborat din autocar si s-au distrat alaturi de ei! A fost show pirotehnic la fel ca la marile derby-uri!

Craiova mai are doua meciuri pana la un titlu istoric. Trebuie sa mai joace cu Astra si CFR inainte sa se bucure pentru primul campionat castigat dupa aproape 30 de ani!

Craiova are acum 4 puncte avans in fata CFR-ului, insa echipa lui Petrescu are un meci mai putin disputat, restanta cu FCSB.