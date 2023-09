Sar scântei după meciul din Gruia: "A câștigat ieri FCSB, trebuia și CFR azi"

Cele două cluburi s-au înfruntat în a noua etapă din Superliga României pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia. CFR Cluj a reușit să se impună și să câștige toate cele trei puncte, grație reușitei lui Avounou din minutul 12.

Sar scântei după meciul dn Gruia: "A câștigat ieri FCSB, trebuia și CFR azi"

După meci, Valentin Țicu a răbufnit la adresa arbitrajului video și a aruncat săgeți în stânga și în dreapta, referindu-se la partida câștigată de FCSB de duminică seară (1-0 vs. Farul Constanța).

„Cred că tot meciul am jucat de la egal la egal. În seara asta nu am simțit că a fost mai presus decât noi. Ne pare rău că am pierdut, asta a fost. Din câte am înțeles, am avut un penalty clar. Nu înțeleg ce se întâmplă, avem VAR. Noi nu avem VAR, avem niște reluări pentru că dacă aveam VAR era penalty. Am văzut și eu în vestiar faza, îl calcă clar, dar dacă domnul arbitru așa a considerat...

A câștigat FCSB ieri și trebuia și CFR să câștige astăzi.

Nu-mi place să vorbesc de arbitraj, nu vreau să fiu dur, dar nu ai cum să nu dai penalty acolo. Suntem în grafic, dar știți foarte bine că e o diferență mică de puncte. Se joacă, trebuie să menținem ritmul pentru că în două etape putem să fim acolo jos. Obiectivul nostru este să terminăm mai bine decât anul trecut. Cred că putem îndeplini acest lucru dacă vom fi mai maturi”, a spus Țicu.

CFR Cluj - Petrolul Ploiești 1-0

În urma victoriei, CFR Cluj s-a apropiat la două puncte de ocupanta primei poziții, FCSB. Ardelenii se situează pe locul doi cu 19 puncte, în timp ce roș-albaștrii se află pe primul loc cu 21 de puncte.

Petrolul Ploiești, în schimb, a suferit luni seară a doua înfrângere de când a început noul sezon. „Lupii galbeni” se situează pe a cincea poziție, în prima jumătate a clasamentului, cu 13 puncte.