"Salvatorul Botoșaniului", curtat de un club de tradiție: "Cred că ne va alege pe noi"

Antrenorul ar putea să nu mai continue la echipa moldoveană și este dorit insistent de FC Argeș, un club de mare tradiție din fotbalul românesc.

Valeriu Iftime: „Cred că ne va alege pe noi”

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a confirmat interesul FC Argeș pentru Bogdan Andone, dar este încrezător că antrenorul va alege să rămână la echipa din Moldova, având de ales între un club de prima ligă și unul din liga a doua. Iftime a declarat că a avut o primă discuție cu Andone, care și-a exprimat dorința de a continua la Botoșani, cu condiția de a clarifica anumite aspecte organizatorice.

„Am avut o primă discuție cu Bogdan Andone și am stabilit clar un lucru cu el. Mi-a spus că el și-ar dori să continue la noi, dar dorește să clarificăm mai bine unele lucruri ca să poată semna prelungirea de contract. Vrea să reglăm unele chestii legate de organizare, iar eu sunt gata să fac cum spune el. Are dreptate și am stabilit să ne vedem miercuri și să punem pe hârtie tot ceea ce el dorește”, a declarat Iftime, conform Pro Sport.

Iftime a mai adăugat că Andone a avut discuții și cu Dani Coman de la FC Argeș, dar crede că echipa din Botoșani va fi preferată datorită statutului său de echipă de prim eșalon.

„Nu cred că vom intra într-o competiție cu FC Argeș, deoarece totuși FC Botoșani e o echipă de prima ligă. Mi-a mai transmis că are niște tatonări și de prin Cipru. Însă, vă mai spun încă o dată că eu sunt aproape sigur că Bogdan o să continue la FC Botoșani”, a explicat Iftime.

Planuri pentru viitor

Patronul echipei botoșănene dorește să finalizeze cât mai repede prelungirea contractului cu Andone pentru a stabili componența lotului și programul de pregătire pentru noul sezon. În plus, vrea să clarifice situația unor jucători ale căror contracte expiră în curând.

„Eu în iarnă am adus niște jucători la Botoșani, iar aceștia au semnat cu noi contracte pe șase luni, cu drept de prelungire din partea clubului. Vreau să îl întreb pe Bogdan pe care dintre ei îi mai oprim la Botoșani. Dican, Florescu și Mailat mai au contracte cu FC Botoșani, dar le-am spus clar că pentru o ofertă bună sunt gata să le dau drumul”, a spus Iftime.

„Salvatorul Botoșaniului”

De la venirea sa la echipă, Bogdan Andone a reușit să adune 23 de puncte, esențiale pentru menținerea echipei în Superligă. Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) l-a numit „Salvatorul Botoșaniului” pentru contribuția sa decisivă.

„Salvatorul Botoșaniului! De când a sosit la echipa moldavă, Bogdan Andone a reușit să strângă 23 de puncte și să mențină pe FC Botoșani în Superligă”, se arată într-o postare a LPF pe rețelele de socializare.