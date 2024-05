Virgil van Dijk a făcut anunțul! Ce se întâmplă în sezonul viitor cu căpitanul lui Liverpool

Jurgen Klopp a plecat de la Liverpool opt ani și jumătate, timp în care și-a trecut în CV opt trofee colective și două individuale. Neamțul a avut parte de o atmosferă incendiară la ultimul meci pe banca clubului din Merseyside.

La festivitatea de final, Jurgen Klopp a anunțat într-un mod inedit numele noului antrenor de la Liverpool, Arne Slot urmând să fie anunțat în mod oficial la începutul lunii iunie.

Virgil van Dijk a vorbit cu Arne Slot: decizia olandezului

Într-un interviu acordat pentru NOS Voetbal, căpitanul lui Liverpool a anunțat că a avut o discuție cu noul antrenor și a dezvăluit ce se va întâmpla cu el în viitorul sezon.

"Am discutat despre toate, despre națională, dar și despre situația mea personală. Sunt și voi rămâne căpitan, mai am un an de contract", a declarat Virgil van Dijk.

Virgil van Dijk joacă la Liverpool din ianuarie 2018, când a fost cumpărat de la Southampton pentru aproape 85 de milioane de euro și a devenit cel mai scump fundaș din istorie, la momentul respectiv.

Virgil van Dijk a numit cei dificili patru adversari

De-a lungul sezoanelor petrecute în Premier League, Virgil van Dijk s-a duelat cu adversari de top de la Manchester City, Manchester United, Chelsea sau Arsenal, dar a avut și dueluri spectaculoase în UEFA Champions League.

Într-un interviu acordat pentru Gary Lineker și Micah Richards, în podcastul Rest in Football, olandezul a explicat alegerile făcute.

"Erling Haaland este un adversar dificil. Este foarte puternic, un atacant modern. Dacă îi oferi un centimetru, atunci te va pedepsi.

La fel este și cu Aguero. Nu a marcat multe goluri împotriva noastră, dar de când am jucat împotriva lui, când eram la Southampton, era mereu acolo, finaiza și cu dreptul, și cu stângul", a povestit Virgil van Dijk, care i-a mai nominalizat pe Olivier Giroud și Lionel Messi.