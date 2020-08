"Sa stea in carantina cine e bolnav si restul sa joace! Trebuia sa joace toata lumea, nu doar unii! Nu mai faceti haos: cine n-are jucatori, 0-3!!" Reactia lui Hagi dupa NEBUNIA din finalul sezonului

Hagi crede ca protocolul folosit in Romania trebuie schimbat radical!

Proprietarul Viitorului nu intelege nici decizia de reluare a campionatului pe 22 august, in conditiile in care tarile vest-europene au impins sezonul in septembrie. Hagi spune ca regulile pentru cluburi si jucatori trebuie modificate pentru a fi evitata o situatie similara celei din finalul actualului campionat. Hagi nu e de acord nici cu decizia autoritatilor din fotbal de a nu programa meciurile echipelor cu jucatori infectati.

"De ce ne grabim sa jucam imediat? O sa spuneti ca Hagi spune... Dar italienii, spaniolii incep in septembrie. Noi de ce ne grabim? Ei au Champions League, au Euro, au de toate. Noi de ce ne grabim? Nu vreau sa fac titluri, nu conduc eu. Trebuia un protocol total diferit. Nu e corect ca unii au jucat si altii nu! Atentie si la ce protocol se face acum. Protocolul n-a fost clar. Trebuia sa jucam toti, zi de zi, sa nu se opreasca!

Cine era bolnav, trebuia sa ramana in carantina, iar ceilalti trebuia sa joace. Trebuia sa fim testati la saptamana sau cum era, dar noi trebuia sa jucam meci de meci. Incepe campionatul pe 22: noi ce jucam? Sa nu se creeze haos, asta e rugamintea mea. Si asa nu sunt ascultat. Daca esti infectat, stai 7 zile si joaca ceilalti. Trebuie sa responsabilizezi jucatorul. Daca nu ai 13 jucatori, pierzi meciul. Daca nu poti sa te prezinti, pierzi meciul! Ii testezi si pe juniori, ii ai pregatiti si joci! Se poate! Fiecare isi face planificarea, asta tine de club", a spus Hagi la Telekom Sport.