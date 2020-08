Rangers - St. Mirren, LIVE TEXT, de la 17:00 | Ianis Hagi, TITULAR in echipa lui Gerrard! Rangers cauta a doua victorie din noul sezon

Urmarim si comentam impreuna Rangers - St. Mirren pe WWW.SPORT.RO si Facebook sport.ro.

UPDATE 16:00: Rangers - St. Mirren, LIVE TEXT, de la 17:00

Echipele de start: Ianis Hagi e titular!

Glasgow Rangers primeste astazi vizita lui St. Mirren, in a doua etapa din Premiership. In prima runda, echipa lui Hagi s-a impus in deplasare la Aberdeen, scor 1-0.

Kent marca atunci singurul gol al partidei, in minutul 21. Hagi a evoluat 77 de minute si a fost inlocuit.

Glasgow Rangers a fost eliminata din Europa League de Leverkusen, iar astazi se focuseasa pe un nou duel in campionat.

Marea rivala Celtic s-a impus si ea in prima etapa cu Hamilton, scor 5-1.