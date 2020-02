"Sa ne dea banii! Sa ne dea ce are sa ne dea! Sa vina acum in vestiar. Hai, il asteptam sa ne dea!" Discurs ireal al lui Tamas dupa intrarea Astrei in play-off! Ce i-a transmis patronului Niculae

Astra a remizat pe teren propriu cu Sepsi, scor 2-2.

Cu acest punct, Astra a reusit sa se califice in play-off. Giurgiuvenii au inceput slab partida si la pauza erau condusi cu 2-0. Echipa lui Bogdan Andone a reusit sa revina in repriza a doua si a obtinut calificarea in play-off.

Gabi Tamas a reactional la finalul partidei si i-a transmis patronului Ioan Niculae ca il asteapta in vestiar sa le dea banii, banii pe care i-a promis:

"Nu mai avem nimic de pierdut, trebuie sa mergem si sa dam 2 goluri sau 3. Prima repriza am tratat-o cum s-a vazut. Ne-a batut soarele in ochi si din cauza asta, nu eram obisnuiti cu ora 16:30. Eu nu m-am gandit ca ajung in play-out. Din primul minut din care am venit la echipa m-am gandit ca jucam in play-off, si uite ca suntem acolo.

Am avut vreun meci usor pana acum? Pe asta l-am tratat putin mai usor, dar ne gandeam si ca avem doua sanse: egal sau victorie. Ne-au surprins, au dat doua goluri, dar am revenit si am dovedit ca meritam sa fim in play-off.

Ce a facut Real Madrid aseara? Si echipele mari mai pierd! Nicio echipa din lumea asta nu sta intr-un jucator! Am avut ghinion, am avut un meci bun cu Targoviste aici, ne-au dat 2 goluri. Asta e fotbalul, asta place ochiului. Steaua aseara... asta e fotbalul, asta e frumos.

In play-off nu vrem sa pierdem si daca nu vom pierde ne vom bate si la titlu, de ce nu? Patronul e alaturi de noi cum a fost de la inceputul campaniei. Acum il asteptam in vestiar sa ne dea banii! Toti banii pe care ii avem de primit sa-i dea! Trebuie sa ne dea ce avem de luat, nu e nici o luna restanta! Dar ne-a promis ceva si trebuie sa ne dea banii.

Nu bagam niciun memoriu, asta e vrajeala.

Nu stiu ce se intampla, nu sunt patron si nu sunt in masura ce se va intampla. Eu spun ca va continua Bogdan Andone", a spus Gabi Tamas la finalul partidei.