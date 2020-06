Unde a disparut Dan Petrescu?! :) Antrenorul lui CFR, mai calm ca niciodata dupa infrangerea cu Craiova! Campioana, macinata de probleme 

CFR Cluj pierde puncte cu Craiova, care s-a apropiat periculos de mult in clasamentul playoff-ului.

Universitatea Craiova a invins-o pe CFR Cluj cu 3-2 si s-a apropiat la un punct in clasament de campioana en-titre, iar titlul s-ar putea decide in ultima etapa, cand cele doua se intalnesc pentru retur.

Dan Petrescu a vorbit la finalul meciului despre prestatia echipei sale si a pus infrangerea pe seama problemelor de la club din aceasta saptamana.

"Nu poti compara meciul asta cu cel cu FCSB. Am revenit de la 2-0, a fost o saptamana agitata la noi la club, cu multe probleme, nu cred ca jucatorii au reusit sa se concentreze dupa meciul de la Botosani.

Am avut un penalty clar la Costache, am primit galben, golul 2, m-am uitat atent, daca era VAR in Romania ar fi fost anulat, era ofsaid.

Eram dezechilibrati la mijloc, eram totul pe atac, dar regula cu U21 ma face mereu sa astept, am intarziat putin cu schimbarea. Am luat un gol usor, golul 3 si asta ne-a costat. A fost prima mea infrangere in 37 de meciuri ca antrenor acasa, cu CFR. Asta e viata, se intampla, la 37 de meciuri daca pierzi un meci, nu e asa grav.

Preferam un egal si zic eu, era un rezultat meritat.

Au fost ceva probleme si s-au vazut. Foarte multi jucatori care nu joaca din cauza regulii cu U21, nu sunt tot timpul motivati, sunt putin suparati. S-a vazut la final pe tabela.

Acum Craiova este favorita, trebuie sa muncim, avem un meci incredibil de greu cu Astra, trebuie neaparat sa castigam, dar sa reintram in lupta.

Daca pleaca Arlauskis va fi mult mai greu pentru noi sa castigam campionatul, dar nici nu il pot forta pe om daca are alta oferta.

Regula asta U21 ma omoara, m-as baga portar. Acest copil are totusi un meci oficial in Liga 1.

Atacantii nostri nu mai marcheaza de mult goluri, de obicei marcheaza alti jucatori. Avem jucatori in lot care pot marca diferenta, insa in acest an nu ne-au ajutat", a declarat Dan Petrescu la finalul meciului.