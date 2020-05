S-a stricat prietenia! E scandal pe axa Botosani - FCSB: "Asa au si ei sansa sa castige campionatul!" De la ce a pornit totul

FCSB si Botosani au o relatie speciala in Liga 1, intre cele doua echipe realizandu-se mai multe transferuri in ultimii ani.

Presedintele de imagine al FCSB a luat foc cand a aflat ca Iftime de la Botosani e de acord ca o echipa care are un caz de Covid sa fie exclusa din competitie.

"Eu cred ca e o intrega nebunie. Daca echipele vor fi excluse, atunci Botosaniul are sansa sa castige campionatul. Pentru prima oara in istorie", a spus Helmut Duckadam.

Valeriu Iftime: "E o rautate a domnului Duckadam"

Patronul Botosaniului a reactionat rapid si spune ca isi doreste ca virusul sa nu puna probleme, astfel incat campionatul sa poata fi terminat de toate echipele pe teren:

"E o rautate a lui Duckadam. Sper sa nu avem nicio problema cu Covid-ul. Este un paleativ, ca sa nu dam afara toata competitia. Una dntre idei era ca daca cineva se imbolnaveste sa intrerupem competitia, ceea ce e foarte grav", a fost raspunsul lui Valeriu Iftime.

Duckadam se ocupa si de afacerile sale personale in pauza. A lanasat o serie de echipament sportiv care ii poarta numele, are mingi, tricouri si manusi. O seri limitata de doar 86 de manusi cu semnatura lui e insa favoriita sa. Totul se face in Serbia. Acasa, in Bucuresti, Duckadam isi pazeste gradina cu flori de ultimul mebru al casei.