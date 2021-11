S-a enervat Victor Angelescu! Ce decizie va lua și ce spune despre Chindia - Rapid 2-2

Chindia Târgovişte a terminat la egalitate cu Rapid Bucureşti, 2-2 (0-0), vineri seara, pe teren propriu, la Ploieşti, într-in meci din etapa a 16-a a Ligii 1 de fotbal, prima a returului, în ciuda faptului că echipa gazdă a jucat a doua repriză în nouă oameni.

Au marcat: Neguţ ’53, Popa ’62 / Ilie ’60, Marzouk ‘90

Echipa antrenată de Emil Săndoi a rămas în zece jucători în min. 33, când Laurenţiu Corbu a primit cartonaş roşu pentru fault în postură de ultim apărător la Albert Stahl. În finalul primei reprize, Chindia a mai pierdut un jucător, Tiberiu Căpuşă primind al doilea cartonaş galben.

Victor Angelescu a pistonat pe ideea transmisă la final de Săpunaru: "O evoluție penibilă!"

"O să avem o ședință cu toată lumea de la Rapid dar nu s-a întâmplat nimic grav, ci e un rezultat rușinos prin prisma faptului că am avut doi oameni în plus. Noi am jucat foarte slab în repriza a doua, aproape de penibil. S-a jucat foarte prost și era să pierdem cu doi oameni în plus. Nu meritam nici măcar acest punct. Am făcut niște greșeli individuale foarte mari.

Repet, nu e înmormântare, nu e un capăt de țară. Asta este situația. Dacă am fi fost în locul Chindiei e clar că am fi fost frustrați. Am câștigat un punct în deplasare dar am jucat foarte slab și nu putem să ne bucurăm", a declarat Victor Angelescu, potrivit fanatik.ro.

Deși au jucat o repriză în dublă superioritate numerică, giuleștenii au egalat abia pe final, printr-un gol marcat din ofsaid. Tușierul Sebastian Gheorghe n-a semnalizat, iar centralul Andrei Chivulete a acordat golul.

Chindia venea după trei înfrângeri consecutive pe teren propriu. Rapid e neînvinsă de şase etape, în care are două victorii şi patru egaluri.