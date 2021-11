Cristi Săpunaru, furios după egalul rușinos cu Chindia: ”Suntem penibili!”

Giuleștenii s-au văzut convinși de două ori. Chindia a deschis scorul în minutul 53, Rapid a egalat, dar echipa din Târgoviște a mai înscris, în minutul 63. Săpunaru a contribuit la golul egalării din minutul 89, marcat de Marzouk, din offsaid. Căpitanul Rapidului a vorbit, la finalul meciului, despre evoluția lor.

”Eu nu am mai văzut filmul asta. Ar trebui să ne fie rușine. Am discutat unele chestii și am făcut altele. Este vina noastră, a jucătorilor. Nu ai voie sa pierzi meciul ăsta.

Dacă a fost ofsaid si nu s-a data, aia e. Nu pot să zic că nu mi-am dorit să câștigăm. Suntem penibili și nu suntem în stare să câștigăm cu doi oameni mai mult pe teren.

Trebuia să câștigăm meciul asta. Preferam să jucăm de la egal la egal. Se va face o analiză, așa nu se poate. Suntem la Rapid. Sunt supărat pe mine, sunt supărat pe toată echipa”, a spus Săpunaru, după meci, la DigiSport.