"S-a dus sanatos acolo!" Reactia lui Petrea cand a fost intrebat de accidentarea controversata a lui Coman la finalul meciului cu Botosani! Ce a spus dupa victoria din playoff

FCSB a castigat cu 2-1 in fata lui Botosani!

Ros-albastrii s-au impus prin golurile lui Octavian Popescu si Pantiru, care a profitat de gafa imensa a lui Pap. Astfel, FCSB a revenit pe pozitia de lider in clasament

La finalul meciului, Toni Petrea a vorbit despre prestatia echipei sale, dar si despre accidentarea lui Morutan, care a fost scos in a doua repriza.

"Sunt nemultumit din prima repriza de golul primit, nu am stiut sa rupem jocul cand trebuia. Am reusit in repriza a doua sa punem presiune pe adversar si i-am fortat sa greseasca.

Foarte frumos golul, ma bucura reusita lui, inseamna foarte mult pentru un jucator tanar. Am vorbit cu el si i-am explicat, i-am mai transmis cateva idei pentru ca nu are curajul suficient sa finalizeze. Dar mai bine sa traga la poarta si sa incerce.

Fortat de imprejurari cu accidentarea lui Morutan, ma bucur ca jucatorii care au intrat au facut-o bine si au facut un meci bun.

Are o lovitura la spate s-a intamplat in prima repriza, a zis ca mai incearca sa joace, atat a mai putut, sper sa nu fie foarte grav. Am devenit cam ghinioist din punctul de vedere al accidentarilor.

Vrem sa refacem jucatorii dupa meciuri, sa ii recuperam pe cei accidentati si sa ne recuperam pentru meciul urmator cu o echipa care a suferit o infrangere drastica in aceasta seara.

Am avut multi jucatori plecati la loturile nationale, cu cei pe care i-am avut acasa am incercat sa facem o pregatire care sa tina pana la finalul sezonului. A fost o solicitare mare pentru unii dintre ei", a spus Toni Petrea la finalul meciului.

"Nu s-a pus problema sa fie accidentat!"

Intrebat despre accidentarea controversata a lui Florinel Coman, care este indisponibil pentru restul sezonului, Toni Petrea a spus ca jucatorul a plecat sanatos de la FCSB catre nationala.

"S-a dus la nationala accidentat? Eu nu stiu nimic de asa ceva, daca avea dureri la antrenamente trebuia sa spuna. La noi nu s-a pus problema sa fie accidentat, nu stiu despre ce e vorba. Cand se intorc de la loturi, ii intreb pe toti ce program au facut, dar nu ni s-a spus nimic de sintetic. El s-a dus sanatos, din ce stiu eu si din ce am vorbit cu el?", a spus antrenorul.