Ruben Albes rupe tacerea si le transmite un mesaj celor care i-au critica stilul vestimentar: "Toti oamenii gandesc anumite lucruri"

Antrenorul de la Sibiu a fost in centru atentiei de cand a sosit in Romania.

El a fost contestat din cauza lipsei de experienta, dar si pentru stiul sau vestimentar. In primele meciuri pe banca lui Hermannstadt nu a avut rezultate pozitive, debutand in Liga 1 cu doua infrangeri. Dupa primele doua meciuri, echipa patronata de Anamaria Prodan s-a transformat si a avut o serie de 8 meciuri consecutive fara infrangere, dintre care 5 au fost victorii si 3 remize. In prima etapa din Liga 1, sibienii au remizat cu Dinamo pe National Arena, scor 1-1.

Intrebat daca l-au deranjat criticile pentru stilul vestimentar, antrenorul spaniol a declarat ca pe el il preocupa mai mult fotbalul.

"Nu, pe mine ma preocupa ceea ce cred jucatorii, fanii. Opiniile... toti oamenii gandesc anumite lucruri legate de fotbal si trebuie sa le respecti parerile. Dar mi-ar placea sa se aprecieze antrenorul, staff-ul pentru modul in care joaca echipe, pentru modul cum se lupta, pentru jocul de care se pot bucura fanii", a declarat Ruben Albes pentru Telekom Sport.

Inainte de a ajunge la Sibiu, Ruben Albes a antrenat echipa Murcia. El are contract cu Hermannstadt pana in 2021.