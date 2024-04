Roland Niczuly, debusolat după meciul cu Universitatea Craiova. A zis tot ce avea pe inimă

Sepsi a fost învinsă pe teren propriu de către Universitatea Craiova, într-un meci care a marcat debutul lui Costel Gâlcă ca antrenor al oltenilor.

Denil Maldonado și Andrei Ivan, au fost cei care au deschis rapid scorul pentru Universitatea Craiova, punând presiune pe echipa gazdă încă din startul partidei. Chiar dacă Sepsi a reușit să reducă din handicap printr-un penalty transformat de Marius Ștefănescu, golul lui Lyes Houri în minutul 68 a stabilit scorul final al întâlnirii.

Niczuly, cu moralul la pământ

Printre cei mai afectați de această înfrângere s-a numărat și portarul echipei gazdă, Roland Niczuly, care și-a asumat o parte din vina pentru golurile încasate. Niczuly a recunoscut că ar fi putut face mai mult pentru a-și ajuta echipa și speră să-și îmbunătățească prestația în meciul următor.

"Trebuie să ridicăm capul și să jucăm bine în meciul cu FCSB. Adversarii ne-au analizat bine, dar eu spun că primul gol a fost discutabil, undeva între umăr și cot a fost lovitura. Trebuie să jucăm bine cu FCSB. Nu pot să fiu mulțumit când echipa mea pierde, iar eu iau, ca portar, primesc trei goluri", a declarat Roland Niczuly, la finalulul meciului.

„Eu spun că am ceva vină... La primul gol am încetinit mișcarea și am pierdut timp, golul doi l-am luat ușor, pe o greșeală a noastră, iar al treilea șut a fost unul deviat. Am atins puțin mingea, dar nu am avut șansă. Muncesc mult la antrenamente, dar astăzi prestația mea a fost zero. Am câștigat cu Rapid și speram să avem continuitate, iar acum vrem să jucăm bine cu FCSB”, a adăugat portarul.

1,4 milioane de euro este cota de piață a portarului, conform site-urilor de specialitate.

În acest sezon, portarul are 39 de apariții în toate competițiile, 14 fără gol primit.

Clasament Play-off

Sepsi OSK a rămas pe locul șase în clasament, cu 27 de puncte acumulate, iar Universitatea Craiova a urcat pe locul doi, la 7 puncte în spatele liderului FCSB-ului.