Robert Lewandowski și discuția cu Jurgen Klopp care i-a schimbat cariera: „M-am dus direct la el la miezul nopții!”

În ultimul deceniu, Robert Lewandowski (34 ani) a fost unul dintre cei mai buni atacanți ai lumii. Prestațiile polonezului au fost recompensate și de FIFA, fiind desemnat în 2020 și 2021 cel mai bun jucător din Europa.

Robert Lewandowski și discuția cu Jurgen Klopp care i-a schimbat cariera

Robert Lewandowski a devenit un atacant letat la Borussia Dortmund, sub comanda lui Jurgen Klopp (55 ani). Numai că vârful a rememorat că începtul în Bundesliga a fost anevoios. Totul s-a schimbat într-o seară, când l-a convocat pe tehnicianul german la o discuție cu privire la rolul său din teren, și a găsit înțelegerea de care avea nevoie.

„Cred că acea situație mi-a schimbat cariera. A fost în primul sezon, sau poate începutul celui de-al doilea la Dortmund. Nu eram într-o formă bună, nu marcasem atât de multe goluri, nu știam ce voia Jurgen de la mine.

După un meci pe care l-am pierdut, m-am dus direct la el, la hotel. Cred că era miezul nopții. I-am spus: 'Vreau să vorbesc cu tine pentru că nu înțeleg și nu știu ce vrei de la mine, ce aștepți de la mine'.

Și acea conversație a fost unică. Am crezut că poate vom vorbi cinci sau zece minute, dar am vorbit cam o oră și jumătate. Cel mai important a fost că vorbeam cu el și simțeam că vorbesc cu tatăl meu. Și mi-a fost dor de tatăl meu, pentru că mi-am pierdut tatăl când aveam 16 ani.

Poate că de atunci nu am mai găsit pe cineva care să vorbească cu mine așa. Trei zile mai târziu, și țineți minte că nu poți schimba nimic la antrenamente pentru că nu ai timp, jucam în Bundesliga și am marcat un hat-trick, am dat o pasă de gol și am câștigat cu 4-0. Cred că era la Augsburg.

În acel moment am înțeles că mentalitatea și ceea ce ai în cap este foarte important, pentru că nu am schimbat nimic pe parte de pregătire. Dar am simțit o oarecare libertate, ca și cum aș fi avut mintea limpede. După asta, totul s-a schimbat”, a declarat Robert Lewandowski, potrivit ESPN.

Perechea Robert Lewandowski - Jurgen Klopp a câștigat la Borussia Dortmund două campioante, o Cupă și o Supercupă a Germaniei. De asemenea, a ajuns în finala UEFA Champions League din 2013, fiind învinsă de Bayern Munchen, 1-2, viitoarea echipă a superstarului polonez.