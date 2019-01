"Riscam sa nu mai putem lua licenta!" Vor sa-si dea AFARA PATRONUL!!! Situatie INCREDIBILA la un club din Liga 1

Razboiul din club continua!

Poli Iasi vrea sa-l indeparteze pe investitorul Horia Sabo. Directorul general al echipei nu si-a respectat obligatiile asumate in contractul de asociere cu Poli, sustine presedintele Adrian Ambrosie. Poli risca sa nu-si ia licenta pentru sezonul viitor, anunta Ambrosie. Jucatorii care nu au apartamente in Iasi s-au trezit cu utilitatile oprite in complexul unde sunt cazati.

"Ni s-a promis ca va fi stabilitate financiara. Am aflat ca s-a facut un contract de cesiune in valoare de 300 000 de euro. S-au platit 160 000 de euro, asteptam si restul de bani. Nu s-a mai putut plati chiria la apartamentele jucatorilor. Acesta e motivul pentru care cei care gestioneaza complexul rezidential au oprit energia si utilitatile. Am vorbit cu patronul de acolo, a fost platita o suma ca sa fie pornite utilitatile.

Datoriile clubului sunt destul de mari. In mare, peste 3 milioane de lei sunt datoriile acumulate la stat, plus furnizori si salariile pe luna decembrie. Nu mi-a comunicat nimic pana in momentul asta. Asteptam ca domnul Sabo sa fie in continuare investitor sau patron, cum am auzit ca este. Consiliul Director a luat o decizie importanta. In urma auditului pe care l-am avut, am vazut ca suntem in pericol sa nu luam licenta din cauza datoriilor. Am decis sa restructuram cateva posturi din club tocmai ca sa nu mai fie cheltuieli mai mari decat ne putem permite. Nu va pot spune acum disponibilizarile, le anuntam la momentul potrivit.

Cand lucrurile vor fi foarte clare si pasii legali vor fi urmati, vom face anuntul. Nu mai asteptam ca Horia Sabo sa investeasca. Urmam pasii legali. Sunt destul de multe posturi care in acest moment sunt peste puterea clubului de a le tine. Am citit ca investitorul a dat pana acum 500 000 de euro. As vrea sa va spun ca astea au fost cheltuielile pana acum. Vom incerca sa aducem oameni langa noi, sa cerem ajutorul comunitatii, ca solutie, pana la urma", a spus Ambrosie.