Revolutie la FCSB! Becali are 9 jucatori pe lista pentru transferuri in iarna! Pe cine vrea sa aduca

FCSB a ajuns din nou in urma celor de la CFR Cluj!

Dica tremura din nou pentru titlu, dupa ce a condus clasamentul pentru o buna perioada de timp in acest sezon.

Cu fundasii accidentati, FCSB a pierdut primul loc in fata marii rivale de la CFR, dar Becali e cu gandul tot la jucatori de atac. Darius Olaru, Carlos Fortes, Fabbrini, Rotariu sau Andrei Ivan sunt oamenii ochiti de patronul FCSB. Si portarul Plamen Iliev e o tinta a FCSB in aceasta iarna, dupa ce Becali a fost dezamagit de Balgradean. Bulgarul are si varianta revenirii la Levski.

FCSB il urmareste si pe Rus de la Sepsi, jucator de viitor ce a impresionat la national U21.

Tintele lui Becali in aceasta iarna

Plamen Iliev (Astra)

Darius Olaru (Gaz Metan)

Dorin Rotariu (AZ Alkmaar)

Andrei Ivan (Rapid Viena)

Ionut Vana (Viitorul)

Adrian Rus (Sepsi)

Diego Fabbrini (FC Botosani)

Hervin Ongenda (FC Botosani)

Carlos Fortes (Gaz Metan)