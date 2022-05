Revoluție la FC Argeș după un play-off rușinos: "Trebuie să aducem 12-15 jucători! Unii nu pot da o centrare sau o pasă"

Echipa lui Andrei Prepeliță a încheiat play-off-ul cu o singură victorie, nouă înfrângeri și un golaveraj rușinos: trei goluri marcate și 26 primite!

FC Argeș anunță multe schimbări la nivelul lotului

După ultimul meci din acest sezon, 0-1 contra lui FC Voluntari, Jean Vlădoiu, președintele lui FC Argeș, anunță o adevărată revoluție la nivelul lotului. Mulți dintre fotbaliștii actuali vor pleca, înțelegerile lor ajungând la final, iar în locul lor sunt așteaptați între 10 și 15 jucători noi.

"Ne așteptam la mai mult. E vorba de atitudinea unor jucători care termină contractul, iar de mâine pleacă. Noi ne-am îndeplinit obiectivul, dar cu durere în suflet recunosc că mă așteptam la mai mult, în special la atitudine și determinare. Am avut patru atacanți și avem două goluri. Golurile date de ei cred că le-a dat unul de 19-20 de la UTA sau Rapid.

Va trebui să aducem jucători, așa cum ne-am propus cu Andrei și domnul Gentea. Acest play-off ne-a arătat ce trebuie să facem ca să îmbunătățim jocul. La unii dintre ei s-a văzut că play-off-ul este o cămașă prea largă pentru ei.

Foarte mulți jucători vor pleca, au terminat contractul. Avem o listă de jucători, eu consider că sunt peste cei de acum. Mai rămâne să îi convingem. Sunt jucători interesanți, atât români, cât și străini. Ne vom bate în continuare la play-off, dar cu o altă față, nu cu asemenea jucători care nu pot da o centrare, o pasă când nu au nicio presiune, cu atacanți care marchează două goluri într-un sezon. E dureros!

Sunt 10-12 jucători cu care am reușit și au deja contractele prelungite. Pe lângă ei, va trebui să aducem cel puțin încă 10-12-15 jucători valoroși plus tineri care sunt aici la club. Cel puțin 10 jucători pentru că noi nu prea am avut. La noi, când lipsesc 4-5 jucători, suntem cu totul și cu totul altă echipă", a spus Jean Vlădoiu, la Digisport.

Andrei Prepeliță se gândește deja la sezonul viitor

Andrei Prepeliță a vorbit la finalul meciului, nemulțumit de ușurința cu care echipa sa a încasat un gol în primele secunde de joc. Antrenorul a dezvăluit că odată cu intrarea în play-off s-au schimbat lucrurile pentru jucătorii săi, iar despre unii dintre ei a spus că li s-au văzut punctele slabe, iar asta ajută în definitivarea lotului.

Fostul jucător a vorbit și despre planurile pe care le are în sezonul următor, dezvăluind că a început să își facă o listă de jucători.

„Am avut ocazii de a marca, dar începem iar meciul în secunda 28-30 cu un gol, nu înțeleg, așa cum nu am înțeles pe parcursul play-off-ului precipitarea asta. În loc să fim mai concentrați, mai mult de locul 6 nu aveam unde să ne ducem, a fost greu.

Am avut multe absențe, mulți jucători accidentați, suspendați. Le-am dat șanse tuturor pe parcursul campionatului, cei care au intrat azi au avut meciuri în picioare, eu unul aveam așteptări de la ei, dar trebuie să fim realiști, am reușit o performanță, ne-am depășit condiția. Am arătat altfel până a intra în play-off și după aceea am văzut și punctele mai slabe ale unor jucători și asta ne ajută în a definitiva lotul pentru sezonul următor.

Eu îmi propun mai mult, așa cum am spus la începutul sezonului că îmi propun play-off-ul. Multă lume nu m-a crezut și pe bună dreptate, dar cred că am obținut maximum de la unii dintre jucători, ne-am îndeplinit obiectivul, la anul ne dorim mai mult, noi începem munca, să facem strategia pentru sezonul următor.

Sunt mulți jucători la final de contract, am început să ne interesăm de anumiți jucători pe anumite posturi și vom vedea în perioada următoare ce reușim să aducem”, a declarat Andrei Prepeliță la finalul meciului.